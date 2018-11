Rusko chce okupovat Azovské moře, tvrdí Porošenko. Ukrajina žádá NATO o vyslání lodí

Na povolení vplout do Azovského moře podle ministra čeká 18 lodí, z nichž čtyři mají namířeno do Berďanska a 14 do Mariupolu. Z Azovského do Černého moře nemohou proplout tři lodě z Berďanska a šest z Mariupolu. Dalších osm lodí kotví v přístavech. Blokáda ukrajinských přístavů má podle Omeljana vytěsnit Ukrajinu z vod, které jí podle mezinárodního práva náleží.

Rusko ale takové zprávy popírá. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova si Kreml není takových problémů vědom a doprava v Kerčském průlivu „probíhá normálně“. Doprava je prý občas v této oblasti problémová kvůli špatnému počasí.

Víkendový incident Moskva považuje za provokaci zorganizovanou Kyjevem ve snaze oživit Porošenkovy šance v prezidentských volbách, vyhlášených na konec března. Rusko hodlá zajaté ukrajinské námořníky soudit za nezákonné překročení ruských hranic.