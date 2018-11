Spor v Kerčském průlivu možná plánovali i západní spojenci, uvedla Zacharovová

„Byla to záměrná provokace,“ zopakovala Zacharovová oficiální stanovisko Kremlu. „Možná se jejího plánování účastnili někteří naši západní partneři. Nebyla to náhoda a informační kampaň, které jsme svědky, to potvrzuje,“ zdůraznila.

Ruská oficiální místa tvrdí, že incident v průlivu, který odděluje Černé moře od Azovského, vyvolal ukrajinský prezident Petro Porošenko, aby si zvýšil šance na vítězství v březnových prezidentských volbách.

„Je to nepochybně provokace, zorganizovaná nynějším režimem - a domnívám se, že i stávajícím prezidentem - před prezidentskými volbami na Ukrajině v březnu příštího roku,“ prohlásil prezident Vladimir Putin.