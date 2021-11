Ukrajina se obává další ruské agrese, Moskva kritizuje spolupráci Kyjeva se Západem

Ukrajinská armáda v těchto dnech provádí nedaleko Kyjeva cvičení, při němž simuluje obranné manévry proti nečekanému vpádu nepřátel do vnitrozemí. Podobným nácvikem ostrého boje prošli vojáci nedávno také v pásmu hranice s Ruskem, kde Moskva podle Kyjeva i podle Západu koncentruje značnou vojenskou sílu.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v rozhovoru pro americký server Military Times dokonce prohlásil, že Kreml už naplánoval ofenzivu proti Ukrajině, a to na přelom ledna a února 2022. „Útok připravovaný Ruskem by byl mnohem ničivější než cokoli předtím v konfliktu, který začal už v roce 2014,“ varoval.

Tyto informace není možné potvrdit ani vyvrátit. Faktem ale je, že silné znepokojení už dávají najevo všichni klíčoví spojenci vlády v Kyjevě. „Máme skutečné obavy z neobvyklé vojenské aktivity Ruska na hranicích s Ukrajinou,“ prohlásil o víkendu americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Podle současných odhadů tam počty ruských jednotek vystoupaly do řádů mnoha desítek tisíc. Moskva tvrdí, že nejde o nic mimořádného. „Z nějaké neobvyklé vojenské aktivity na našem území nás obviňují ti, kteří přivezli své ozbrojené síly zpoza oceánu – Spojené státy americké. To není logické a je to velmi nezdvořilé,“ míní mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.