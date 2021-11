Polské úřady očekávají další pokusy o násilné překročení hranic z Běloruska

Informace o dění na polsko-běloruské hranici je obtížné ověřit, protože v polském pohraničí platí výjimečný stav, a tak média a humanitární organizace nemají do oblasti přístup.

V hraničním pásmu táboří několik tisíc migrantů

V hraničním pásmu na běloruské straně táboří několik tisíc migrantů, kteří se snaží dostat do Evropské unie. Varšava dlouhodobě viní Minsk z toho, že migranty z Blízkého východu k hranicím dopravuje, a mstí se tak za sankce, které Evropská unie uvalila na běloruský autoritářský režim kvůli porušování lidských práv. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který i díky podpoře z Moskvy odolal tlaku loňských masových demonstrací, obvinění odmítá.

Nad Běloruskem ve čtvrtek dva ruské strategické bombardéry Tu-160, které mohou být nosiči jaderných zbraní, nacvičovaly bombardovací lety, uvedlo běloruské ministerstvo obrany. Je to už druhý den po sobě, co Rusko vyslalo své bombardéry nad Bělorusko, aby tak vyjádřilo podporu svému spojenci uprostřed migrační krize na bělorusko-polské hranici, upozornila agentura Reuters.

Lukašenko podle státní agentury BelTA uvedl, že požádal Rusko, aby do ostrahy vzdušného prostoru svazového soustátí zapojilo i strategické letectvo. Podle médií pak také tvrdil, že se do uprchlických táborů u polských hranic pašují zbraně a munice z oblasti ozbrojeného konfliktu v Donbasu na východě Ukrajiny, a varoval, že v táborech jsou Kurdové, ostřílení bojovníci z Iráku, takže případná provokace na hranici by mohla přerůst v konflikt.