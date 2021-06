Snahy o urovnání konfliktu v Libyi pokračují. Zásadní jsou pro migraci, ropu i zemní plyn

Libye je zemí, kde sny o arabském jaru narazily na tvrdou realitu. Před deseti lety padl diktátor Muammar Kaddáfí, místo toužené demokracie ale přišel chaos. Zbraně se z Libye dostávají do rukou militantních skupin po celém arabském světě a konflikt má dopad i na energetickou politiku Evropy. Bez míru v Libyi se nemůže naplno využít její ropné bohatství.

Je to jen několik dní, kdy loď Lékařů bez hranic zachránila přes čtyři stovky migrantů. K evropským břehům vyrazili právě z Libye. Válkou rozvrácená země se může stát branou nekontrolované migrace. Až do loňska se o území přely dvě vlády – jedna v Tripolisu, druhá v Tobruku. Příměří mezi nimi panuje teprve od loňského října.

Příměří a válku dělí jen tenká linie a situace v Libyi je tématem pro zástupce dvaceti zemí, včetně amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena. Ten přiletěl do Berlína na druhé kolo konference, v níž nejde jen o mír v Libyi, ale i zájmy starého kontinentu.

Nestabilní Libye jako hrozba pro izraelský plyn

Nejde ale jen o libyjskou ropu, ale také například o naleziště zemního plynu u břehů Izraele. Svatá země se během několika let stala energeticky soběstačnou a má dokonce přebytky. Spolu s Kyprem plánuje výstavbu potrubí do Řecka a dále do Evropy. Jenže Turecko využilo libyjský konflikt a předloni se dohodlo s vládou v Tripolisu na rozdělení ekonomických zón ve Středozemním moři, takže může blokovat těžbu i přepravu plynu.

„Co se týká východního Středomoří, budeme nadále hájit všechna naše práva a zájmy, které máme v této oblasti,“ upozornil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v této souvislosti hovořil o imperiálních fantaziích tureckého vůdce, kvůli nimž Ankara ve Středozemním moři provokuje spory.

Vnitřní rozvrat Libye tak z této země učinil zdroj nestability, která v různých podobách přímo dopadá na evropský kontinent.