Nad Kaddáfím spojenci zavřeli nebe před deseti lety. Libyí dodnes zmítá chaos

Zprvu se přímo zapojily Francie, Británie, Spojené státy, Kanada a Itálie. Později se k nim přidaly další evropské země, ale také Katar či Spojené arabské emiráty. Operace se obešla bez pozemních jednotek a sestávala se ze vzdušných úderů a námořní blokády. Kaddáfího jednotkám se nepodařilo sestřelit jediný letoun NATO, ačkoliv libyjská armáda byla vybavena raketami země-vzduch.

Na konci března velení operace pod názvem Sjednocený ochránce převzalo NATO, přičemž cílem aliančních sil bylo kromě bezletové zóny a ochrany civilistů zajistit také zbrojní embargo. Na intervenci v Libyi se ve výsledku podílelo devatenáct zemí, Kaddáfí jejich zásah označil za terorismus a křižáckou agresi.

Revoluce je proces, říká nálezce Kaddáfího čepice

Režimní baštu Tripolis se povstalcům za mezinárodní pomoci podařilo obsadit 22. srpna stejného roku, o dva měsíce později v přestřelce v Syrtě zemřel sám Kaddáfí. Jeho smrt, kdy krvácející diktátor prosil o milost, povstalci zachytili na mobilní telefony, skrze něž se na počátku revoluce svolávaly do ulic.

Bývalá povstalecká vláda vyhlásila osvobození Libye 23. října, Přechodnou národní radu mezitím uznaly OSN, Evropská unie a více než stovka zemí světa.

Téměř devět měsíců trvající občanská válka si vyžádala podle odhadů až dvanáct a půl tisíce mrtvých, padesát tisíc raněných a čtyři tisíce pohřešovaných.

Jedním z těch, kdo boje na straně povstalců přežili, byl Hisham al-Windi, syn diplomata z Kaddáfího éry. Nejprve se připojil k protestům, jakmile ale zjistil, že po něm pátrá policie, uprchl do Tunisu, odkud se posléze vrátil, aby se přidal k rebelům. Windi byl jedním z prvních, kteří pronikli do Kaddáfího sídla v Tripolisu, a byl to on, kdo v prázdných pokojích nalezl diktátorovu proslulou brokátovou čepici.

„Lidi mi říkají, vždyť ty ses podílel na téhle katastrofě. Jak se ti to teď zamlouvá? Nezamlouvá, ale nevolíme si mezi Kaddáfím a chaosem. Revoluce je proces, musíme vybudovat novou Libyi, kterou si zasloužíme,“ cituje deset let od začátku občanské války Windiho agentura Reuters.