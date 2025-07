Míra plodnosti v USA loni klesla historicky nízko, Trump chce trend zvrátit

Míra plodnosti ve Spojených státech v roce 2024 klesla na historické minimum, necelých 1,6 dítěte na ženu. S odvoláním na nově zveřejněná data o tom ve čtvrtek informovala agentura AP, podle níž administrativa prezidenta Donalda Trumpa chystá opatření, která by měla počet dětí naopak zvýšit.

Zatímco ještě začátkem šedesátých let minulého století se ve Spojených státech úhrnná plodnost, tedy průměrný počet dětí, které ženy během života porodily, pohybovala kolem 3,5, do roku 1976 prudce klesla na 1,7. Postupně se znovu zvýšila, a to na 2,1 v roce 2007, ale od té doby až na jednu výjimku znovu každoročně klesá.

Předloni v USA úhrnná plodnost činila 1,621, loni podle Úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) klesla na 1,599. Je tedy výrazně pod úrovní prosté reprodukce, což je hladina, při níž se populace i bez migrace udržuje na stejné úrovni. Většinou se udává, že tato hodnota činí 2,1.