Zachránce Libye, nebo válečný zločinec? Generál Haftar rozdělil Západ, jde o ropu i uprchlíky

„Hlavním problémem v oblasti obchodu s ropou je spravedlivé rozdělení výnosů mezi Libyjce. Neměly by být používány na podporu teroristických organizací a ozbrojených milic. V ropném odvětví by také neměla být žádná korupce. Vojáci LNA obětovali životy za osvobození ropných přístavů. Nezasahujeme do jejich fungování.“