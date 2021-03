Vakcína firmy Johnson & Johnson míří do finále. EMA by ji mohla schválit příští týden

Zároveň řekl, že Evropská unie si dohromady objednala čtyři sta milionů dávek vakcíny s tím, že nyní záleží na státech, jak si je rozeberou. Zatímco Nizozemsko si třeba objednalo 11,5 milionu dávek této vakcíny, do Česka by jich během dubna mělo v první várce dorazit až 180 tisíc.

Podle Dolanského by finální schválení vakcíny od firmy Johnson & Johnson mělo pravděpodobně přijít 11. března. Členské státy Evropské unie na ni přitom netrpělivě čekají, přípravek je v mnoha ohledech výhodnější než ostatní jemu podobné.

Evropská agentura posuzuje i jiné vakcíny

Tuzemská vláda přitom dohromady objednala až dva miliony dávek. „Je otázka, zda se Česko nebude snažit kvótu změnit, protože dříve sázelo na vakcínu AstraZeneca. Vyskytly se ale problémy s dodávkami,“ podotkl zpravodaj.

EMA kromě J&J posuzuje rovněž dva další preparáty proti koronaviru. Ty ale oproti nadějné vakcíně ještě nejsou v konečné schvalovací fázi. Potvrzení by od lékové agentury měly dostat až za několik týdnů či měsíců, tvrdí Dolanský. „Jsou v primární fázi a ještě nedospěly do té schvalovací. Bude to trvat více času,“ dodal.

Některé unijní státy mají ale i jiné plány než jen čekat na schválení přípravků. Například Rakousko a Dánsko plánují vakcíny vyrábět společně s Izraelem. „Spousta členských států je nespokojena s dodávkami. Na mě to působí tak, že jednotlivé země chtějí mít kontrolu nad distribucí a výrobou. To se týká i Dánska nebo Rakouska,“ řekl Dolanský.

Sputnik V ještě nepodal žádost

Co se týče ruské vakcíny Sputnik V, ta evropskou agenturu zatím ještě nepožádala o schvalovací proces. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová podle Dolanského dříve uvedla, že ačkoliv má na registraci právo jakákoliv vakcína, musí projít procesem agentury.

„Musí ukázat knihy, klinické testy a v případě Sputniku V i výrobní proces. Továrny, kde se vakcína vyrábí, se totiž nenacházejí v EU. Je potřeba dodat důkazy, že je výrobní proces kvalitní,“ popisuje Dolanský.

Český prezident Miloš Zeman se minulý týden vyslovil pro to, aby Česko podobně jako již dříve Maďarsko nakoupilo ruské vakcíny a začalo s nimi očkovat i bez schválení EMA. Podobnou věc přitom o několik dní dříve odmítli ve společném prohlášení nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana. Nákup vakcíny Sputnik V během pondělka ohlásilo i Slovensko.