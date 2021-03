Pandemie ve světě: Rakousko, Dánsko a další země chtějí vyrábět vakcínu s Izraelem

Kurz a dánská premiérka Mette Frederiksenová mají ve čtvrtek v Izraeli jednat s premiérem Benjaminem Netanjahuem o spolupráci při výzkumu a výrobě očkovacích látek. Kurz v prohlášení, z něhož cituje APA, uvedl, že Rakousko, Dánsko a další členové skupiny „Smart first movers“ (Chytří první hybatelé) se v budoucnu už nebudou spoléhat na EU a „společně s Izraelem hodlají v příštích letech vyrábět očkovací látky druhé generace pro další mutace koronaviru a také společně zkoumat možnosti léčby“.

Slovensko před zpřísněním zákazu vycházení, který s několika výjimkami začne platit ve středu, zaznamenalo dosud největší počet hospitalizovaných v souvislosti s covidem. V nemocnicích bylo v pondělí 4042 pacientů s covidem nebo s podezřením na něj. Země zaznamenala dalších 118 úmrtí na covid, což je nejvyšší denní přírůstek od první poloviny února.

Na jednotkách intenzivní péče bylo na Slovensku umístěno 316 infikovaných pacientů, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 376 osob. Podle materiálu ministerstva v úvodu týdne měly nemocnice volných už jen 36 lůžek pro pacienty s covidem-19 v nejvážnějším stavu.

Muž ze Srbska dostal nedopatřením druhou dávku vakcíny od jiného výrobce. Říká, že kvůli tomu skončil na jednotce intenzivní péče a že se stále necítí dobře. Úřady si podle místních médií s případem zřejmě nevědí rady. Srdjan Antić dostal první dávku vakcíny Pfizer/BioNTech 28. ledna, pro druhou si zašel 18. února, kdy obdržel čínskou vakcínu Sinopharm.

Německá kancléřka Angela Merkelová chce prodloužit stávající karanténu nejméně do 28. března, zároveň ale navrhuje pozvolné uvolňování pravidel například pro domácí sešlosti. Podle informací magazínu Focus předložila Merkelová tento návrh premiérům spolkových zemí, se kterými bude ve středu jednat o další podobě epidemických pravidel. Německo se kvůli pandemii uchýlilo do karantény loni v listopadu, od té doby byla omezení opakovaně prodloužena a zpřísněna.

Francouzská vláda upravuje svá doporučení ohledně vakcíny od firmy AstraZeneca, kterou nyní budou moci dostávat i obyvatelé ve věkové kategorii 65 až 75 let. V pondělí večer to oznámil francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran. Zpravodajský web BBC zároveň informoval, že zmíněná očkovací látka stejně jako ta od tandemu Pfizer/BioNTech podle nové britské analýzy u osob starších 80 let dramaticky snižuje riziko hospitalizace s covidem-19.