Moderátorka státní televize i policista. Reportéři ČT mluvili s Bělorusy, kteří kvůli represím utekli ze země

Oba patří k lidem, kteří kvůli pokračujícím represím běloruského režimu odešli ze země. Poté, co Bělorusové loni v srpnu vyšli do ulic na protest proti pochybným prezidentským volbám, následovalo hromadné zatýkání, mlácení a mučení. Demokratický svět volby neuznal, EU a USA zavedly proti několika desítkám exponentů běloruského režimu sankce. Za Lukašenka se ale postavilo Rusko a režim velké letní protesty ustál.

„Byla jsem v tom systému, byla jsem žurnalistkou, hlasatelkou, moderátorkou státního televizního kanálu. Já jsem ten režim odmítla a do toho režimu se nikdy nevrátím,“ říká bývalá moderátorka běloruské státní televize Taťána Borodkinová.

„Když jsme se stali dostatečně silní, pochopili jsme, že si můžeme nejen navzájem pomáhat, ale i vyšetřovat všechny případy bití, vražd, násilí a znásilňování. Zaznamenat, co se děje, aby po svržení tohoto zločinného režimu nemohly být tyto dokumenty zničeny,“ vysvětluje.

Andrej se uchýlil do sousedního Ruska – jediné země, kam se tehdy kvůli koronavirovým opatřením dalo bez problému dostat. Tam ho zadržela tajná služba FSB a odvezla na běloruskou hranici. Během předávání se mu podařilo uniknout do lesa a nakonec se tajně dostal do Polska, kde založil s kolegy s podobným osudem organizaci BYPOL, zabývající se vyšetřováním a dokumentováním excesů Lukašenkova režimu.

Ostapovič během srpnových demonstrací viděl a dokumentoval násilí zásahových jednotek a přesvědčil se o tom, že je vedení kryje. „O těchto skutečnostech jsem sepsal hlášení. Současně jsem napsal i žádost o své propuštění. Nechal jsem to ve své kanceláři a odjel.“

„Stává se, že lidé zmizí, někdo odjede a nikomu nic neřekne. Všechna zmizení nelze považovat za kriminální činy. Ale počty pohřešovaných se v této době výrazně zvýšily,“ podotýká Andrej Ostapovič, který byl v Bělorusku deset let řadovým policistou a poté i vyšetřovatelem.

„Soud je malá místnost, kam tě zavedou s eskortou. Pak po skypu, on-line, vidíte jen tvář soudkyně. Proces trval okolo pěti minut. Standardní čtení protokolu, dva svědci zbavení identity. Já jsem objasnil, že to tak nebylo, následovala fráze, že není důvod nevěřit tvrzení svědků. Dvanáct dní odnětí svobody,“ popsal pod příslibem anonymity.

O konkrétní podobě represí natáčel přímo v Minsku spolupracovník České televize Tomáš Vlach. Na rozdíl od předchozích měsíců už nikdo z účastníků nechtěl říct jméno ani ukázat tvář. Patří mezi ně i muž, kterého zatkla na podzim zásahová jednotka OMON v malém protestním průvodu. Všichni účastníci putovali do vazby a následně k soudu.

Bělorusové se však nevzdávají. Odpor projevují dodnes, je ale vidět, že mají větší strach a na rozdíl od letních demonstrací si už nyní na záznamech zakrývají obličej. „Lidé jsou motivovaní, byli tehdy a jsou i teď. Využívají mírové mechanismy boje. Chodili na demonstrace a teď chodí na protestní akce pořádané u jejich domů. Ráno i večer, o víkendech nebo v pracovní dny, je to jedno. Z druhé strany tu vidíme hromadné zesílení represí v naší zemi,“ upozorňuje opoziční politik v emigraci Pavol Latuško.

Nezávislí novináři jsou teď pod silným tlakem – třeba právě portál Tut.By přišel hned po srpnových událostech o oficiální status média. „Portál může pracovat i bez tohoto statusu, ale novinářům to komplikuje práci při shromažďování informací. Nemůžou například působit na hromadných akcích,“ vysvětluje Čekinová.

„Působila tu zločinecká skupina lidí blízkých Lukašenkovi. Nebyli to jen nějací příslušníci (bezpečnostních složek), ale lidé z jeho okolí, kterým důvěřuje,“ uvádí k Bandarenkovu odvlečení Ostapovič.

BYPOL zdokumentoval i smrt mladého aktivisty Ramana Bandarenky, která v listopadu vyvolala v Bělorusku velký rozruch. Bandarenka se tehdy dostal do potyčky se šesti muži v civilu, kteří poblíž jeho domu strhávali národní znaky, jež se staly symbolem protestů. Muži následně Bandarenku odvlekli pryč a druhý den v nemocnici zemřel.

„Nemohla bych se svým dětem podívat do očí“

V médiích působila i Taťána Borodkinová, ale v těch „na druhé straně“ – léta byla hvězdou běloruské státní televize. Pracovala ve zpravodajství a poté uváděla populární pořad o vaření. Po srpnových událostech se ale rozhodla dát výpověď a s manželem a dětmi odjela do Polska.

„Prohlásila jsem, že jsem proti výsledkům voleb, proti Lukašenkovi. Řekla jsem to nahlas ihned po volbách, a proto se mi rychle snažili zavřít ústa, abych nebyla slyšet,“ popisuje bývalá moderátorka.

Její manžel, podnikatel Michail, má přímou zkušenost z protestů. „Hned vedle mě stříleli. Přímo na vzdálenost dvou metrů, ne po mně, ale do dalších protestujících. Viděl jsem to z okna auta, a když jsem přijel domů, všechno jsem řekl Táně. Táňu se zase pokoušeli vystrašit a umlčet,“ říká s odkazem na výhrůžky o odebrání dětí. „Pak jsme si řekli, že nemůžeme žít v takové zemi, kde nemůžeš říct svůj názor, kde se musíte bát.“

Borodkinovi jsou si teď jistí, že se nemusejí stydět před svými dětmi. „A já bych se styděla, pokud bych v tom systému zůstávala, dále bych se ukazovala na obrazovce státní televize, já bych se nemohla svým dětem podívat do očí,“ konstatuje bývalá moderátorka.

Zvyknout si na emigraci v Polsku ale není pro Borodkinovi jednoduché. Dlouho věřili, že se po pár týdnech vrátí domů – že se za touhu Bělorusů po svobodě rázněji postaví Evropa a Západ. „Vidíme, že by Evropa mohla pomoct, nepodporovat tento režim a za týden by padl. Proč to politici neudělají?“ ptá se Michail Borodkin.

EU mluví o tlaku, Bělorusové čekají víc

Získat větší podporu evropských politiků se nyní v emigraci snaží Pavol Latuško, bývalý ministr kultury a jeden z lídrů současné běloruské opozice. Evropská unie zatím uvalila embargo na dovážení zbraní nebo vybavení použitelného k represím a sankce na 88 exponentů režimu.

„Evropská unie stále říká, že 27 zemí, to je složitý byrokratický mechanismus. My vidíme a ceníme si podpory EU i slov solidarity. Počítali jsme ale s účinnějšími nástroji vlivu, jak v nátlaku na běloruskou vládu, konkrétně osobní sankce, tak i ohledně jednání s těmi, co jsou u moci,“ připouští určité zklamání.

„Nechceme přistoupit ke krokům, které by poškodily běžné občany Běloruska. Proto třeba když se hovořilo o možnosti sankcí, my jsme nechtěli jít cestou nějakých plošných ekonomických sankcí, ale cílených sankcí vůči konkrétním osobám,“ tvrdí český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Sankce Evropa a Spojené státy uvalily i na Alexandra Lukašenka a jeho nejstaršího syna Viktora, který mu oficiálně pomáhá s otázkami národní bezpečnosti. Viditelný zásah Lukašenkovu režimu uštědřila Mezinárodní hokejová federace, která na poslední chvíli odebrala Bělorusku pořadatelství MS v ledním hokeji.

Petříček vidí cestu ve vyvíjení tlaku na režim, aby se bavil s občanskou společností, jak otevřít cestu k svobodným volbám. „Evropská unie je připravena pomoci občanům této země ve chvíli, kdy budeme vědět, že nepodporujeme autoritativní režim,“ říká Petříček.