Putin slíbil Bělorusku pomoc, oznámil Lukašenko

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil Bělorusku pomoc se zajištěním bezpečnosti země, pokud o to Minsk požádá. Podle státní tiskové agentury Belta to prohlásil běloruský prezident Alexander Lukašenko. Řekl rovněž, že jej znepokojují vojenská cvičení v sousedních zemích Polsku a Litvě, na něž pohlíží jako na zbrojení. Prohlášení učinil jen několik hodin poté, co s Putinem telefonoval ohledně situace ve své zemi, kterou již týden zmítají protesty proti výsledkům prezidentských voleb, jež demonstranti považují za zfalšované.