Lukašenko sjednotil opozici, poprvé se musí bát rozhodnutí voličů, míní komentátor Dvořák

Podle komentátora Lukašenko volby zfalšuje, ale Cichanouská by mohla získat třeba pětinu hlasů

Dvořák nepředpokládá, že by Cichanouská mohla volby vyhrát. „Ale že by ji ústřední volební komise nechala získat třeba dvacet, dvaadvacet nebo sedmnáct procent hlasů, to by se v téhle atmosféře stát mohlo,“ uvedl s tím, že by to bylo pro Lukašenka velmi nepříjemné.

Podle Dvořáka není pochyb o tom, že se běloruský režim drolí. „Nepozvat (pozorovatele) OBSE k takto důležitým a osudovým běloruským volbám je jasný signál toho, že ‚baťka' se opět chystá výsledky manipulovat, že nejvíc bude záležet na volebních komisích všech stupňů a že je připraven volby opět zfalšovat ve svůj prospěch,“ uzavřel komentátor s tím, že „snad poprvé za 26 let svého prezidentování se Lukašenko musí výsledku rozhodnutí svých vlastních občanů obávat“.