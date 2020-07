Mohutné opoziční shromáždění v Minsku. Desítky tisíc lidí podpořily prezidentskou kandidátku Cichanouskou

Stanice Radio Svobodná Evropa/Radio Svoboda (RFE/RL) uvádí s odvoláním na lidskoprávní organizaci Vjasna, že na čtvrteční mítink Cichanouské dorazilo nejméně 63 tisíc podporovatelů. Podle agentury Reuters šlo o největší shromáždění v Minsku za několik desítek let.

Cichanouská, která je nyní hlavní opoziční kandidátkou, se podle svých slov rozhodla kandidovat poté, co byl před několika týdny uvězněn její manžel a populární video blogger Sjarhej. Zadržen byl poté, co oznámil svůj záměr kandidovat proti Lukašenkovi. Kromě něj byl uvězněn i Mikalaj Statkevič, který kandidoval proti Lukašenkovi ve volbách v roce 2010 a pak byl pět let ve vězení za opoziční demonstrace.

Cichanouská na mítinku v Minsku řekla, že nechce revoluci, nýbrž „férové volby“. „Jsme mírumilovní lidé a chceme poklidně změny v naší zemi,“ uvedla zaregistrovaná prezidentská kandidátka. Bezpečnostní složky v poslední době tvrdě zakročily vůči shromážděním na podporu nezaregistrovaných opozičních kandidátů a stovky lidí včetně aktivistů a bloggerů zatkly.