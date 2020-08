Lukašenko odmítl nové volby, ve velkých běloruských podnicích se stávkuje

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že v zemi nebudou nové prezidentské volby navzdory výzvám opozice a masivním protestům. Řekl to při návštěvě Minského závodu kolových tahačů (MZKT), kde se podobně jako v dalších velkých podnicích stávkuje. Opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská z Litvy prohlásila, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.