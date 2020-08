V Minsku se chystají konkurenční demonstrace. Zaměstnanci běloruské televize uvažují o stávce

Napětí v televizi

Další firmy se přidávají k protestní stávce s cílem odstoupení Lukašenka. V sobotu večer se objevily informace, že ji chystají zaměstnanci Belteleradiokompanii provozující vysílání státní televize a rozhlasu. Potvrdila to moderátorka a režisérka dvou televizních kanálů Natallja Bibikavová.

Do sídla firmy proto přijely předsedkyně horní komory parlamentu Natallja Kočanovová a mluvčí prezidenta Natallja Ejsmontová na rychle svolanou schůzku s pracovníky. „Jestli zítra nebudou pracovat firmy, nebude rozpočet, nebude nic. Všechno se rozpadne. To jsou přesně vymyšlené politické technologie, které způsobí, že Bělorusko prostě nebude,“ říká Kočanovová na videu pořízeném na schůzce s odkazem na stávky mnoha firem. Protesty po volbách označila za nezákonné. „Sami jste to vysílali,“ obracela se k pracovníkům televize. Nabádala k uklidnění emocí a varovala, že jestli zaměstnanci budou situaci hrotit, nedokážou ji pak ukočírovat.