Absence protiruských nálad i hospodářská zátěž. Politolog jmenuje důvody, proč Moskva nezasáhne v Bělorusku

Píše, že Rusko by ke zkrocení Bělorusů v atmosféře vybičované společenské aktivity muselo nasadit desítky a možná i stovky tisíc vojáků. Předpokládá odboj a tisícovky ruských obětí, které by Kreml doma jen těžko obhajoval.

O ruské vojenské pomoci hovořil Lukašenko v sobotu i v neděli poté, co si dvakrát telefonoval s Vladimirem Putinem. Odůvodnil ji tím, že demonstrace jsou organizované ze zahraničí a že cítí hrozbu sil NATO z Polska a Litvy. Kreml v sobotu rozhovor nijak nekomentoval, v neděli opatrně připustil připravenost pomoci.

Opozice není protiruská

Opět srovnává situaci s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu v roce 2014, které předcházela masivní propagandistická kampaň líčící demonstranty v Kyjevě jako banderovce a fašisty. Nic takového se nyní v ruských médiích ve vztahu k situaci v Bělorusku neděje. Připomíná i nepříjemnosti, které má ruský režim se sankcemi Západu, jež by pravděpodobně zesílily.

Zdůrazňuje většinově přátelský vztah Bělorusů k Rusku, který by se pravděpodobně dramaticky zhoršil stejně, jako se to stalo na Ukrajině. „Demonstranti nevystupují s protiruskými ani prozápadními hesly. Toto téma neexistuje. Kreml není slepý a vidí to. Rusko přijalo výsledky podobných revolucí nespojených s vnější politikou v Arménii a Kyrgyzstánu,“ upozorňuje. Poukazuje také na mimořádně silnou závislost běloruského hospodářství na Rusku.

Příliš drahé

Případná invaze by podle něj neznamenala konec stávek a odchod bankéřů ze země. Bělorusko by se tak stalo nepřijatelně velkou zátěží pro ruský rozpočet, který je kvůli nízkým cenám ropy, stagnující ekonomice, všudypřítomné korupci a pandemii koronaviru napjatý a nemůže si další výdaje dovolit.