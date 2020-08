Napětí ve strnulém Bělorusku. Lukašenkovo volební vítězství může zkalit neobvykle velká vlna odporu

„Nemáme k dispozici žádná data. Průzkumy veřejného mínění se v Bělorusku nepublikují,“ poukazuje Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na skutečnost, že je velmi problematické přesně určit, co stojí za současnou předvolební aktivizací běloruské společnosti.

„Samokaranténa“

Nejen někteří jednotlivci, ale i podniky na sebe uvalili jakousi „samokaranténu“. Mnozí lidé raději pracovali z domova a omezili sociální kontakty, počet cestujících v minském metru klesl o čtvrtinu. Některé kavárny, restaurace či kina dobrovolně přerušily provoz.

I některé místní úřady či univerzity byly nuceny kvůli nedostatku oficiálních doporučení samy rozhodovat a přijímat opatření, což v zemi není obvyklé, upozorňuje expertka na Bělorusko Olga Dryndova z Univerzity v Brémách. Zdravotníci publikovali na internetu vlastní osvětová videa, vznikaly sbírky na pomoc potřebným, například na vybavení pro nemocnice.

Tato vlna solidarity se propojila s blížícími se prezidentskými volbami, uvádí Dryndova s odkazem na případ lékaře, který dostal sedm dní vězení a přišel o práci poté, co na setkání s opozičním blogerem Sjarhejem Cichanouským kritizoval nedostatečná opatření státu v době pandemie i pracovní podmínky zdravotníků. Lékař, jehož žena je nyní na rodičovské dovolené, poté založil sbírku, v níž požádal o pomoc ve výši necelých dvou měsíčních platů. Během ani ne 24 hodin mu lidé poslali částku srovnatelnou s jeho ročním výdělkem.

Podle mezinárodního průzkumu z přelomu března a dubna, který vedl tým vědců z několika světových univerzit a do kterého se zapojili lidé z několika desítek zemí, vnímali Bělorusové reakci státu na pandemii jako velmi nedostatečnou. Jejich hodnocení bylo mezi zúčastněnými zeměmi druhé nejhorší po Turecku.

Mezi Bělorusy klesá v posledních letech důvěra v úřady a ve státní paternalismus, což byl přitom dosud tradiční rys tamní společnosti, uvádí Dryndova. „Místo ochrany a podpory ze strany státu se řada lidí cítí bezmocná, ponížená a podvedená,“ píše s odkazem na (ne)reakci Běloruska na pandemii. „Nepsaná společenská smlouva, která garantuje relativní materiální zajištění a bezpečí výměnou za pasivní loajalitu a akceptování statu quo, se nyní, zdá se, začíná hroutit.“

Fronty

Navzdory pandemii, jejíž dosavadní vrchol spadal do období několika měsíců před prezidentskými volbami, se podařilo nejvýraznějším opozičním kandidátům sebrat potřebných sto tisíc podpisů pro registraci do voleb. Lidé stáli i několik hodin ve frontách na podpis, aby vyjádřili svou podporu „komukoliv kromě Lukašenka“, a to nejen v Minsku, ale i v mnohem méně politicky zainteresovaných oblastech mimo hlavní město.

Rekordmanem mezi kandidáty se v tomto ohledu stal Viktar Babaryka, bývalý šéf banky Belgazprombank spadající pod ruskou Gazprombank. Babarykův štáb uvedl, že sebral téměř 435 tisíc podpisů (podle jiných údajů odevzdal 367 tisíc podpisů). Ústřední volební komise mu ale uznala jen 165 tisíc podpisů, a když byl později zadržen kvůli údajnému daňovému úniku a obviněn, odmítla ho s poukazem na trestní stíhání zaregistrovat. Babaryka své obvinění označuje za zinscenované a politicky motivované.

Neprošel ani další výrazný opoziční kandidát, bývalý diplomat Valeryj Capkala, který řídil běloruské „Silicon Valley“, správní komplex HTP pro různé technologické společnosti. Capkala sice předložil na 160 tisíc podpisů, komise mu jich ale uznala jen 80 tisíc. Poté, co od přátel z tajné policie a ministerstva vnitra dostal podle svých slov signály, že mu může hrozit uvěznění, a poté, co prý prokurátoři navštívili školu jeho dětí, uprchl s dětmi ze země.

Mezi čtyřmi zaregistrovanými Lukašenkovými protikandidáty je tak nyní za jeho nejvážnější soupeřku považována Svjatlana Cichanouská, které ústřední volební komise uznala 105 tisíc podpisů. Sedmatřicetiletá Cichanouská se přitom pro kandidaturu rozhodla až poté, co režim znemožnil kandidovat jejímu manželovi, populárnímu videoblogerovi.