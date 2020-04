Situace je vážná, varuje WHO Bělorusy. Nikdo u nás nezemře, odmítá prevenci Lukašenko

Zatímco v ostatních evropských zemích platí zákazy shromažďování, běloruská fotbalová liga se v neděli hrála i se stovkami fanoušků v hledištích. Také běloruští katolíci slavili Velikonoce stejně jako jindy.

Kostely byly plné, lidé s rouškami výjimkou. „Nosím roušku, protože nechci způsobit zlo lidem v mém blízkém okolí. Člověk nemusí vědět, že je nakažený, a přenese to na ostatní,“ připustila ale třeba Ljudmila Rusovová, účastnice velikonoční mše z Grodenské oblasti.

WHO: Situace je vážná

Nízká úroveň opatření znepokojila delegaci Světové zdravotnické organizace, která Bělorusko navštívila minulý týden. Vedení země vyzvala k urychlené nápravě.

„Bělorusko se dostává do nové fáze šíření nákazy, vidíme komunitní přenos. Je to citelné v některých částech země stejně jako v metropoli Minsku. Situace je vážná a vyžaduje si zavedení nových opatření,“ varoval vedoucí delegace WHO Patrick O’Connor.

Podle něj je naprosto nezbytné přijmout nová opatření, která by vytvořila odstup mezi lidmi. Znamená to zřeknout se všech masových akcí, i sportovních, přejít k výuce na dálku a omezit pohyb lidí, zejména těch starších a postižených chronickými nemocemi.