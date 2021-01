„Nebe nad Bagdádem září.“ Před 30 lety spustila koalice spojenců operaci Pouštní bouře

Anthony Swofford vstoupil do americké armády v osmnácti letech, o dva roky později byl povolán na základnu v Rijádu, kde sloužil jako ostřelovač u jednotek mariňáků. „Než jsme šli do války, sledovali jsme filmy Apokalypsa a Olověná vesta. Bylo to pro nás tehdy něco jako pornografie. To je to, co muži dělají, když jdou do války, mysleli jsme si.“

Příběh amerického mladíka se ale nakonec vyvinul úplně jinak, jako jedna velká metafora na válku v Zálivu. Během svého nasazení totiž nezabil jediného nepřítele, což jen vystihuje tehdy nový styl boje, ke kterému se koalice uchýlila. Během leteckých útoků podnikla přes 100 tisíc bojových letů a shodila téměř 90 tisíc tun bomb. Úloha jednotek v poli byla až druhořadá.