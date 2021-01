Válka „v přímém přenosu“? Většinu informací dodával Pentagon

Od iráckého vpádu do Kuvajtu a následného zapojení západních spojenců do konfliktu uběhlo 25 let. Válka v Perském zálivu probíhala ve znamení prakticky nepřetržitého zpravodajství a jednoznačně změnila způsob informování o vojenských konfliktech. Podle profesora Jana Jiráka se po zkušenostech z války ve Vietnamu a bojů o Falklandské ostrovy armádní špičky naučily, že je lepší média informacemi zahltit, než se složitě snažit o jejich utajení.