SOUHRN: Zásadní události středy 23. dubna

Vláda rozhodla o prodloužení stavu nebezpečí kvůli sanaci benzenem kontaminované vody u Hustopečí nad Bečvou do 27. května. Po jednání kabinetu to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je třeba dál omezovat vstup do lokality nebo rychle objednávat některé práce. Sanace půdy zamořené benzenem bude trvat půl roku.