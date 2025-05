SOUHRN: Zásadní události středy 21. května

V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny budou Češi žijící v Americe vybírat z kandidátek pro Středočeský kraj. Moravskoslezský bude určen pro české voliče ze zemí v pásu od Velké Británie a Nizozemska přes Francii po Španělsko a Portugalsko a Jihomoravský pro zbylé státy kontinentu včetně Ruska a Turecka. Hlasy z ostatních světadílů, tedy z Austrálie, Afriky a Asie, budou směřovat kandidátům z Prahy.

Ukrajinská armáda zahájila další vyšetřování 155. mechanizované brigády pojmenované po Anně Kyjevské, jejíž členy zčásti vycvičila a vybavila Francie. S odvoláním na jednoho z mluvčích ukrajinských ozbrojených sil o tom informovala agentura AFP, podle níž se tak stalo poté, co se v médiích objevila zpráva o údajných finančních přečinech spáchaných veliteli jednotky.





Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou, kde koncem února havaroval a vzplál vlak s nebezpečným benzenem, vláda kvůli likvidaci škod prodloužila do půlnoci 26. června. Po jednání vlády to oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že to je vzhledem ke stavu sanačních prací namístě. Uvedl také, že kabinet vzal v úvahu postoj hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka (ANO) a České inspekce životního prostředí.