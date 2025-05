Ukrajinská armáda zahájila další vyšetřování 155. mechanizované brigády pojmenované po Anně Kyjevské, jejíž členy z části vycvičila a vybavila Francie. S odvoláním na jednoho z mluvčích ukrajinských ozbrojených sil o tom informovala agentura AFP, podle níž se tak stalo poté, co se v médiích objevila zpráva o údajných finančních přečinech spáchaných veliteli jednotky.

Mluvčí ukrajinských pozemních sil nyní podle AFP potvrdil nové vyšetřování týkající se brigády, ale odmítl uvést podrobnosti. Server Ukrajinska pravda dříve napsal , že velitel pozemních sil Mychajlo Drapatyj nařídil dodatečnou prověrku 155. samostatné brigády poté, co web publikoval článek mimo jiné o možném zapojení velitele brigády, plukovníka Tarase Maksimova, do „fiktivních“ bonusových plateb a do požadování úplatků. Portál dále uvedl, že brigáda od ledna zaznamenala 1200 případů neoprávněného opuštění jednotky.

Renomovaný ukrajinský novinář Jurij Butusov už dříve vyvolal rozruch tvrzením, že asi 1700 vojáků brigády dezertovalo ještě předtím, než se dostali do boje. Padesátka mužů podle něj uprchla ještě ve Francii.

Butusov obvinil velení armády z chaotického formování brigády, nedostatečného výcviku i vybavení, neboť vojáci podle něj nedostali drony a systémy elektronického boje, které jsou v této válce nezbytné. Ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování (SBI) následně zahájil vyšetřování hlášených případů dezerce a zneužití moci.