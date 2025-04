V bazilice svatého Petra ve Vatikánu se od středy mohou lidé naposledy rozloučit s papežem Františkem. Rakev s jeho tělem tam bude převezena z kaple Domu svaté Marty, kde papež žil a kde také v pondělí ráno ve věku 88 let zemřel. Po krátkém procesí se věřící budou moci s hlavou katolické církve rozloučit až do pátečních 19 hodin. Pohřební ceremoniál se uskuteční v sobotu za účasti mnoha světových státníků.

Rakev s pozůstatky pontifika byla do nejvýznamnějšího katolického chrámu přenesena za doprovodu švýcarské gardy krátce po 9:30. Procesí vedené kardinály a desítkami dalších duchovních doprovázely vatikánské zvony. Předtím odsloužil kardinál Kevin Farrell, který do zvolení nového papeže vede vatikánskou administrativu, odsloužil krátkou ceremonii.

Pro veřejnost se bazilika s vystavenou rakví otevře v jedenáct hodin. Lidé tam mohou až do půlnoci chodit rozloučit se s 266. papežem. Vidět ho budou mít lidé možnost také ve čtvrtek a v pátek, a to vždy od sedmi ráno. Ve čtvrtek budou mít tuto možnost opět do půlnoci a v pátek by ji měli mít podle vatikánské tiskové služby do devatenácti hodin.

Pohřební ceremoniál povede děkan sboru kardinálů Giovanni Battista Re. Po pohřbu bude rakev převezena do baziliky Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore) v Římě, kde papež vyjádřil přání být pohřben.