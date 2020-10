Pandemie nabírá na síle leckde ve světě. Problém má Indie, USA i Evropa

Právě rychlost šíření viru SARS-CoV-2 je podle WHO problém. Po letním útlumu v současné době skokově narůstá počet nově potvrzených případů, a to ve spoustě zemí světa. Nakažených rychle přibývá hlavně v Evropě. Netýká se to pouze Česka , ale také Slovenska , Polska , Rakouska nebo Nizozemska .

Mateřské a základní školy budou podle ministra fungovat ve stávajícím režimu. Ruší se ale školy v přírodě, plavecké kurzy a podobné aktivity. Na středních školách údajně nejsou velká ohniska nákazy, zavedení on-line výuky ale omezí pohyb žáků a mělo by přispět k pomalejšímu šíření nákazy. Některé vysoké školy už on-line výuku zavedly.

Hlavní hygienik Ján Mikas už dříve řekl, že země nemá na výběr. „Opatření předložíme na ústředním krizovém štábu s velkou prosbou ke všem občanům Slovenské republiky, aby je dodržovali. Bez toho se minou účinkem a my se můžeme vydat cestou České republiky, ne-li horší,“ uvedl.

Ven jedině s rouškou

V Polsku se počty nově potvrzených případů covidu-19 také dostaly na zatím nejvyšší hodnoty. Například v pátek to bylo přes pět tisíc případů, ve čtvrtek to k pěti tisícům mělo blízko. Lidé tak museli nasadit roušky, a to nejen ve vnitřních prostorech, nosit by je měli i venku.

Premiér Mateusz Morawiecki nevyloučil, že by vláda mohla vyhlásit nouzový stav, jako se to stalo už v Česku a na Slovensku. V sobotu také ohlásil další opatření – senioři budou mít na nákupy v obchodech vyčleněný čas. Přejít by se mělo také na distanční výuku ve školách. Nejvíce nově nakažených je v Malopolském vojvodství u hranic se Slovenskem.