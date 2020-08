Denní přírůstky nakažených jsou v Indii nejvyšší na světě. Ve slumech se s covidem-19 setkala víc než polovina lidí

Nakažena by mohla být čtvrtina obyvatel Indie

Podle agentury Reuters by mohla být nakažena až čtvrtina obyvatel Indie. Dokládá to další studie, v rámci které tamní soukromá laboratoř Thyrocare provedla skoro 300 tisíc testů na protilátky proti covidu-19. Testy ukázaly, že protilátky má až 26 procent všech lidí v zemi.

„Je to mnohem vyšší číslo, než jaké jsme čekali. Přítomnost protilátek byla rovnoměrně rozprostřená ve všech věkových skupinách včetně dětí,“ řekl zakladatel a ředitel společnosti Thyrocare Arokiaswamy Velumani. Pokud by tento trend pokračoval, mohlo by podle něj do konce roku získat protilátky až 40 procent indického obyvatelstva.

Server BBC už dříve psal o vládní studii, která zjistila protilátky už u téměř čtyřiadvaceti procent lidí, kteří žijí v Dillí. Všechny studie tak potvrzují, že nakažených je mnohonásobně víc, než uvádí oficiální statistiky.

Riziko nákazy koronavirem je logicky nejvyšší v oblastech, kde je největší hustota obyvatel. To se týká státu Bihár, kde na jednom kilometru čtverečním žije 1500 až 12 tisíc lidí. Velkou hustotu obyvatel mají i státy Uttarpradéš nebo Maháráštra.