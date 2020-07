V Indii schválili původně kubánský lék na koronavirus, uspěl v klinické studii

„Kontrolní studie s náhodným výběrem ukázala, že všichni pacienti, jimž byl podán Itolizumab, reagovali pozitivně a zotavili se,“ řekla šéfka společnosti Biocon. V kontrolní skupině, jejímž členům lékaři podali placebo, tedy prostředek bez účinné látky, několik lidí na následky covidu-19 zemřelo.

Tento lék vznikl původně na Kubě, je známý také jako Alzumab. Jedná se o monoklonální protilátku vytvořenou Imunologickým ústavem v Havaně, která se využívá zejména proti lupénce. Kuba s tímto přípravkem experimentuje od počátku koronavirové pandemie - už na konci května oznámila, že tento lék podávaný od začátku dubna dokáže zklidnit takzvanou cytokinovou bouři, tedy nadprodukci cytokinů, jež způsobuje závažný průběh onemocnění a poškozuje životně důležité orgány.

Naděje pro nemocné

Lékaři a vědci bedlivě sledují testy tohoto přípravku, který by mohl být jedním z prvních ověřených léků na nemoc covid-19, se kterou zemřelo po celém světě přes 561 tisíc lidí. Koronavirem, který v některých případech nemoc způsobuje, se infikovalo celosvětově 12,5 milionu lidí. Indie je co do absolutního počtu prokázaných nakažených třetí nejvíce zasaženou zemí po USA a Brazílii, dosud se tam SARS-CoV-2 potvrdil u téměř 821 tisíc lidí, z nichž přes 22 tisíc nákaze podlehlo.