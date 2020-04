Izrael dovolí lidem vzdálit se od svých domovů na 500 metrů. V USA se zmírní některá opatření

Trump se také opřel do Číny. Podle něj je nutné si položit otázku, jestli rozšíření koronaviru byla „chyba, která se vymkla kontrole“, anebo jestli to byl důsledek vědomého jednání. „Pokud to byla chyba, budiž, chyby jsou chyby. Pokud jsou ale za to vědomě odpovědní, pak by samozřejmě měli nést následky,“ řekl Trump. Neupřesnil ale, jaké akce by mohly Spojené státy proti Pekingu podniknout.

Izrael uvolní část přísných opatření

Izraelská vláda schválila uvolnění části přísných opatření proti šíření epidemie. Otevřou se některé obchody a služby a lidé se budou moci vzdálit od domova na 500 metrů.

Izrael omezil pohyb a setkávání lidí 14. března, kdy se uzavřely úřady a školy a lidé byli vyzváni, aby nevycházeli ven. Od svého domu se Izraelci mohli dosud vzdálit jen do 100 metrů, pokud nešlo o cestu do práce, do supermarketu, nemocnice nebo lékárny. Zakázány byly bohoslužby, na veřejnosti rovněž platí povinnost nosit roušku.

Premiér Benjamin Netanjahu nyní v televizním projevu označil opatření za zatím úspěšná. Izrael dosud zaznamenal 13 265 případů nákazy a 164 obětí. V posledních dvou týdnech se rychlost šíření infekce obecně zpomalila.

Jižní Korea má jen osm nově nakažených, číslo klesá i v Číně

Jižní Korea poprvé po dvou měsících zaznamenala pouze jednociferný nárůst počtu případů. Pacientů přibylo za posledních 24 hodin osm. Celkem Jižní Korea eviduje 10 661 nakažených a 234 obětí nemoci COVID-19.

Denní počet infikovaných je v neděli nejnižší od 18. února, kdy se začalo množství lidí trpících nemocí COVID-19 rychle zvyšovat poté, co se nákaza rozšířila mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži ve městě Tegu.

V pevninské Číně se počet nakažených během soboty zvýšil o 16, což je nejméně od 17. března. V pátek infikovaných přibylo 27. Devět nakažených si infekci přivezlo ze zahraničí. Celkový počet potvrzených případů nemoci COVID-19 v Číně dosáhl 82 735. Nikdo další v pevninské Číně za poslední den na nákazu koronavirem nezemřel.

Německo hlásí za sobotu pokles počtu nových případů

Německo v sobotu zaznamenalo 2458 nových nákaz koronavirem, což je méně než v pátek, kdy jich bylo 3609. Zemřelo dalších 184 lidí, v pátek to bylo 242. Celkově bilance nakažených v Německu vzrostla na 139 897 případů, z nichž 4294 infekci podlehlo.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn tento týden uvedl, že epidemie je po původním rychlém nárůstu počtu nakažených znovu zvladatelná. Přijatá opatření podle něj byla úspěšná. Zároveň také oznámil, že se od začátku května budou tamní nemocnice vracet do běžného provozu.

Austrálie volá po vyšetřování původu viru

Australská ministryně zahraničí Marise Payneová se připojila ke kritice Číny a řekla, že nedůvěřuje tomu, jak Čína o situaci informuje. Země tak bude požadovat mezinárodní vyšetřování, které by objasnilo původ nového typu koronaviru a jeho rozšíření. „Ty záležitosti kolem koronaviru si zasluhují nezávislé prošetření a já si myslím, že je důležité, abychom to udělali. Austrálie na tom bude trvat,“ sdělila Payneová v australské televizi ABC.

Dosud se uvádělo, že se virus zřejmě rozšířil z trhu se zvířaty v čínském městě Wu-chan. Čína ale čelí obviněním, že zpočátku informace o nákaze tajila.

Austrálie patří mezi méně zasažené státy, zatím má 6589 nakažených a 71 mrtvých. Počet nakažených se v zemi už sedmý den zvyšuje o méně než jedno procento, což je mnohem lepší situace než v dalších státech.