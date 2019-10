EU je ve vztahu k Turecké ofenzivě v Sýrii zajatcem vlastní migrační politiky, míní Vondra

Nemají ani spojence, který by je v tom podpořil. A to přesto, že si získali srdce a sympatie lidí na Západě bojem proti náboženským fanatikům, míní Vondra.

Evropa ve vlastní pasti

Pozice EU v konfliktu je podle něj složitá. Vondra vidí hlavní příčinu v letech 2015 a 2016, kdy přes Turecko putovaly statisíce převážně syrských uprchlíků do Řecka, balkánských zemí, Maďarska, Rakouska, Německa a dále.

Některé evropské státy v čele s Německem se tehdy rozhodly přijmout tyto lidi. EU sice podnikla opatření na posílení ochrany vnějších hranic, avšak proud uprchlíků zastavila až dohoda s Tureckem. To výměnou za evropské peníze začalo pečlivěji hlídat své břehy, z nichž už tak uprchlíci nemohli vyplouvat v takovém množství.

To byla podle Vondry chyba. Je přesvědčen, že Unie měla podniknout taková opatření, která by reálně uzavřela vnější hranici EU včetně všech řeckých ostrovů pro přistěhovalce. Nedostal se k tomu, jak to měla provést, avšak zmínil jako dobrý příklad rozhodnutí Maďarska o stavbě pohraničního plotu.

Dohodou s Tureckem se podle něj EU stala závislou na turecké vládě a policii. „Než abychom si zašpinili ruce, tak to necháme někoho za peníze udělat za nás. Tím se dostáváme do situace, kdy jsme vydíratelní a to není dobře,“ komentoval tuto politiku.

Připustil, že když EU nechce přijímat Syřany, musí Turecku a dalším státům hostícím miliony uprchlíků, kteří se nemohou vrátit do vlasti, pomáhat. Je přesvědčen, že v tom určitě může dělat víc.