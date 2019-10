USA trestají 28 čínských firem a úřadů kvůli šikaně Ujgurů. Sankce míří i na výrobce sledovacích kamer Hikvision

„Americká vláda a ministerstvo obchodu nemůže a nebude tolerovat brutální potlačování etnických menšin v Číně,“ prohlásil ministr Wilbur Ross a dodal: „Opatření zajistí, že naše technologie vyvinuté v prostředí individuální svobody a svobodného podnikání nebudou použity k potlačení bezbranných menšin.“

Američtí představitelé podle agentury Reuters uvedli, že oznámení o sankcích nesouvisí s obnovením obchodních rozhovorů s Čínou. To by se mělo stát ve čtvrtek, kdy místopředseda čínské vlády Liou Che odcestuje do Washingtonu. Jednání se má zúčastnit také čínský ministr obchodu Čung Šan či guvernér centrální banky I Kang.

Hikvision se označuje za největšího výrobce sledovacích kamer na světě, tržní hodnota společnosti činí přibližně 42 miliard dolarů (asi 987 miliard korun).