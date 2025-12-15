České restaurace získaly deset michelinských hvězd


Deset michelinských hvězd si letos vysloužily tuzemské restaurace. Oceněné podniky lidé letos najdou ve více krajích. Společnost udílela také individuální ceny – za nejlepší servis, nejlepšímu someliérovi a mladému kuchaři. Restauratéři se shodují, že světové známé ocenění přitáhne domácí i zahraniční turisty a slouží jako motivace nejen pro kuchaře, ale také třeba farmáře. Zároveň může pomoci nalákat do oboru mladé lidi. Česko prostřednictvím státní agentury CzechTourism zaplatilo za tříletou smlouvu se společností Michelin přes třicet milionů korun.

Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci
České restaurace získaly deset michelinských hvězd

Deset michelinských hvězd si letos vysloužily tuzemské restaurace. Oceněné podniky lidé letos najdou ve více krajích. Společnost udílela také individuální ceny – za nejlepší servis, nejlepšímu someliérovi a mladému kuchaři. Restauratéři se shodují, že světové známé ocenění přitáhne domácí i zahraniční turisty a slouží jako motivace nejen pro kuchaře, ale také třeba farmáře. Zároveň může pomoci nalákat do oboru mladé lidi. Česko prostřednictvím státní agentury CzechTourism zaplatilo za tříletou smlouvu se společností Michelin přes třicet milionů korun.
V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

Trojrozměrný model jako pomůcka hrudních chirurgů pro plánování operace. Na milimetr přesně dokáže zobrazit, kde se nachází nádor. Díky tomu ho pak lékaři můžou šetrněji odstranit. 3D vizualizaci využili v pražském Motole zatím u dvou pacientů. Počítají ale, že ji do budoucna budou používat mnohem častěji.
„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

Přesně před 90 lety abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk. První hlava československého státu se v polovině třicátých let minulého století potýkala se zdravotními problémy i s hledáním svého nástupce, kterým se nakonec stal Edvard Beneš.
Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

Předsedkyně poslanců hnutí STAN Michaela Šebelová doufá, že kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek ve vládě nebude. Nemá na to podle ní morální kredit. „Pokud je opravdu Andrej Babiš (ANO) chlap a hne se v něm svědomí, tak Turkovo jméno nikdy na Hrad nepřinese, ale problém je v tom, že potřebuje hlasy Motoristů k nevydání,“ podotkla. Kdyby byl Turek tak špatným člověkem, nebude v Evropském parlamentu a nebude mít preferenční hlasy, jaké měl, řekl poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Domnívá se, že Turek je klasický politik, zřejmě emotivního rázu, který říká věci na rovinu. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou debatovali také o vztazích USA a Evropy nebo o ruské invazi na Ukrajinu.
Změnily se jízdní řády na železnici

Víc regionálních, dálkových, ale i mezinárodních spojů třeba do Polska, Německa nebo do Kodaně. Začal platit nový jízdní řád na železnici. Změny hlásí jak České dráhy, tak soukromníci. Cestujícím slibují větší komfort i více bezbariérových vlaků. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Například ve všech spojích mezi Prahou a Ostravou bude povinná místenka. Celoplošné zdražení třeba u Českých drah bude zhruba odpovídat inflaci. Výrazněji vzrostou ceny v rámci integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

Česko bude mít od pondělního rána novou vládu. Prezident Petr Pavel jmenuje zatím patnáctičlenný kabinet Andreje Babiše (ANO). Ten vystřídá končící kabinet Petra Fialy (ODS). Většinu ve vládě získá vítěz říjnových voleb, hnutí ANO. Kromě křesla premiéra bude mít osm ministrů. Tři členy kabinetu zatím obsadí Motoristé a stejný počet i hnutí SPD. Koaliční smlouva sice garantuje Motoristům celkem čtyři posty. Šéf strany Petr Macinka ale bude dočasně spravovat dva resorty, a to zahraničí a životního prostředí. Filipa Turka Babiš kvůli zdravotním problémům nenavrhl. Prezident ho do ministerské funkce jmenovat nechce.
Růst ekonomiky přinese do státní kasy jen asi deset miliard, odhaduje expert

Nová vláda chce přepracovat návrh státního rozpočtu na příští rok, v němž podle ní chybí až 96 miliard korun. Ekonomové v pořadu Otázky Václava Moravce upozornili, že případné nepokryté jednotky či nižší desítky miliard nejsou v celkovém objemu výdajů zásadním problémem. Větší rizika vidí v přesunech peněz mezi kapitolami a v omezeném přínosu hospodářského růstu pro státní kasu. Podle končícího náměstka ministra financí Tomáše Holuba je rozpočet již tak napjatý a prostor pro manévrování je velmi omezený. Debatoval s předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy Michalem Skořepou.
