Satelitní snímky ukazují, že Čína přitvrzuje vůči Ujgurům

„Je to nejrozsáhlejší internační program od Maovy éry,“ říká zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová. Čína si kvůli němu vysloužila kritiku mezinárodního společenství. Policie Ujgury zatýká za maličkosti, například držení knih o islámu nebo návštěvu příbuzných v cizině, k převozu do tábora stačí i rozdílnost v oblékání nebo odmítání vepřového. Zjednodušeně cokoliv, co policie a úřady vyhodnotí jako známku odlišnosti a co vzbudí podezření z extremismu.

„V autonomní oblasti Sin-ťiang nejsou žádné internační tábory. To si nemyslím. Máme tam hodně školících a vzdělávacích center,“ vysvětluje ředitel PR čínského úřadu pro lidská práva Li Siao-ťün.