Třináctý plat či bonus udělí přes čtyřicet procent firem

Takzvaný třináctý plat nebo mimořádnou odměnu v podobné výši už vyplatilo nebo do konce roku vyplatí svým zaměstnancům 42 procent firem, vyplývá z průzkumu Hospodářské komory. Více než čtvrtina společností si to nemůže dovolit. Třetina firem mzdy už zvýšila a proto zaměstnancům dále finančně přilepšit neplánuje. Nejvíce před Vánoci odměňují velké a střední podniky. Některé firmy plánují spolu s třináctým platem i další finanční bonusy, některé zase místo peněz nabídnou jiné benefity.
Škoda Auto se chystá svým zaměstnancům letos přilepšit plošným bonusem a navíc vánoční odměnou ve výši šesti tisíc korun. Chce tak motivovat případné nové uchazeče třeba mezi studenty. „Chceme udržet kontinuální nábor, máme v Mladé Boleslavi střední i vysokou školu, staráme se o to, abychom jejich absolventy mohli přijmout,“ popisuje člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn.
Odměnit zaměstnance plánují i v dalších firmách. Vánoční bonus v podniku Linde Material Handling, který vyrábí hlavně vysokozdvižné vozíky, dostanou zaměstnanci plošně, odvíjí se ale od firemních výsledků. „V letošním roce se podařilo navázat na úspěšné výsledky, takže i v roce 2025 dostanou naši zaměstnanci tuhle odměnu,“ avizuje marketingový manažer Petr Vaněk. Kromě peněz navíc dostanou také potravinové balíčky a placené volno.
Snaha udržet si zaměstnance
Skrze takové bonusy se zaměstnavatelé také snaží udržet kvalifikované dělníky, kterých je nedostatek. „Střední firmy potřebují daleko více inovovat, rychleji obměňují zaměstnance a jsou pod větším tlakem z hlediska zvýšené kvalifikace zaměstnanců,“ popisuje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Takzvaný třináctý plat je stále poměrně častým benefitem. Ve většině firem je ale nižší než standardní měsíční odměna. Zatímco ještě v období před pandemií covidu ho nabízela více než polovina podniků, teď je to jen lehce přes čtyřicet procent. Analytik Martin Jánský to však stále vnímá jako pozitivní výsledek. „V zásadě nám to říká, že čtyřiceti procentům firem se dařilo natolik, že sáhly do své kapsy o něco víc,“ vysvětluje.
To se ukazuje i na případu karlovarského hotelu Thermal, který zažil jeden z nejúspěšnějších roků v historii, a plánuje proto rozdělit štědré odměny. „Vánoční prémie jsou vyšší než ty v průběhu celého roku zhruba o polovinu,“ popisuje ředitel hotelu Vladimír Novák.
V odměňování panují mezi obory i výrazné rozdíly. Nejštědřejší budou letos stavební společnosti. Ve službách má naopak na výplatu vánočních bonusů jen asi třetina firem.