Konec těžby uhlí hrozí katastrofou, stát podcenil přípravu, kritizovali v debatě krajští lídři

„ODS je zelenější než Zelení,“ tvrdí Jakub Unucka (ODS + TOP 09). Prosazuje výstavbu takzvaných edenů – obrovských skleníků, které čerpají teplo z dolů. „Je to přesně věc, která posune Karvinou dopředu,“ je přesvědčen a poukazuje na to, že v Anglii takové edeny fungují. Zdůrazňuje také, že je potřeba zcela změnit charakter regionu po ukončení těžby. Brusel je k takovým plánům vstřícný, dodává lídr.

Co si neuděláme sami, nebudeme mít, hodnotí přístup státu k problematice Unucka (ODS + TOP 09). Dopadová studie podle něj ukázala, že v problémech se ocitnou teplárny i koksovny. Importované uhlí navíc bude nutné někde skladovat, jenže získat na to povolení trvá několik let. „Pokud toto nebude dopředu zajištěné, hrozí sociální katastrofa. To může být katastrofa, o které se nikomu ani nesní. Zavřít OKD jen tak nejde,“ konstatuje lídr.

O tomto problému hovoří také Petr Kajnar (ČSSD). Stejně jako Vondrák zdůrazňuje, že většinu znečištění mají na svědomí lokální topeniště, nikoliv doprava či velké firmy. Kraj podle něj ale situaci řeší. „Máme jistotu, že kdyby nebylo Polsko, tak my vzduch máme v normě,“ tvrdí a dodává: „Úkolem kraje je, aby intervenoval na ministerstvo životního prostředí, premiéra a ministerstvo zahraničí, aby jednali s Polskem.“ Podle jeho slov by se ale mělo jednat na všech úrovních – i na krajské a obecní. Možné je také podat na Polsko žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, připomíná jednička sociálních demokratů.

„Pokud ho ještě spalovat musíme, spalujme naše uhlí,“ říká Lipner (STAN + Zelení + Nezávislí). Zdůrazňuje, že uhlí bude potřeba dalších třicet let dovážet a uhlíkovou stopu za sebou nechají kupříkladu zámořské lodě. Jako problém vidí také to, že společnost OKD řídí náměstek ministryně financí, který „nemá zkušenosti“. Uzavírání OKD nyní podle kandidáta nedává smysl.

Na rizika překotného tempa útlumu těžby upozorňuje také Staněk (SPD). Kvituje pracovní skupinu a apeluje na to, aby o problému rozhodovali lidé, kteří mu rozumí. „Množství uhlí, které OKD vytěží, je nějaký zdroj energie, ten musí být něčím nahrazen. Nevím o tom, že bychom měli nasmlouvané vyšší dávky plynu, nebo že by naběhl další blok Dukovan,“ nastiňuje jeden z problémových bodů útlumu.

Stát se nepřipravil, hrozí sociální rozvrat kraje

„Evropa se o odchodu od uhlí baví několik let, není to žádná novinka, Británie, kde byla závislost na uhlí mnohem větší, od něj odešla, mají to za sebou a je to pro ně lepší,“ popisuje Klusová (Piráti). Upozorňuje, že Unie nedotuje ztrátovou těžbu uhlí. Jednička pirátské kandidátky také kritizuje, že stát zanedbal přípravu na transformaci regionu, když o její nutnosti už dlouho ví.

Podobně zaváhal stát už v minulosti, podotýká kandidát sociálních demokratů Kajnar. Když stát zavíral doly v 90. letech, o lidi se nepostaral, míní. „To byla velká chyba. Dnes už to není tolik, nicméně stát to zavře takřka ze dne na den a dopředu se o to nestará,“ upozorňuje. Za příklad dává Německo, které se na transformaci připravovalo deset let a řešit ji bude dalších třicet. Ostravsko prochází transformací už tři dekády s minimální podporou státu, míní Kajnar.