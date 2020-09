Kdo usiluje o hlasy voličů v Moravskoslezském kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Pro krásný kraj - Hlas nezávislých osobností! Koalice ODA, HLAS, SNK ED Odpovídá lídr kandidátky Miloslav Cváček. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? V rámci kraje určitě hodnotím jako největší úspěch propojení Rudné a další zahájení obchvatu kolem Frýdku-Místku a Karviné. To jsou asi největší úspěchy, na které může být kraj hrdý. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Myslím si, že tady máme velký problém v tom, že mladí lidé odcházejí do Prahy a Ostrava pro ně není atraktivní. Samozřejmě také nefunguje propojení byznysu s učňovským školstvím. Chybí tady kvalifikovaná pracovní síla, i když jsme průmyslový kraj. Jaké jsou vaše priority? Určitě je to aktuální téma kolem covidu. Tam si myslím, že věci kolem rušení nemocnice, viz Orlová, považuji za nesmysl. Rozhodně to jsou i základní věci, jako je podpora zdravotní péče, její dostupnost i kvalita. Dále chceme být aktivní v otázkách týkajících se turistického ruchu. Nemůžeme podporovat jen Dolní Vítkovice, Pustevny a Lysou horu. Je tady v kraji dalších sto míst, která jsou zajímavá. Dále je naší prioritou podpora sportu, neboť jako člen několika výborů vím, že spousta sportovních klubů řeší, že nemá ani tisíc korun na kopačky. Na druhé straně kraj je velký podporovatel velkých sportovních akcí.

Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti Odpovídá lídr kandidátky Michal Kedroutek. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Dlouhodobě se nám daří měnit image naší strany. Už nejsme pro veřejnost partou intelektuálů, kteří si hrají na potomky moravských knížat. Jsme moderní politická strana, která dokáže řešit aktuální společenské problémy a máme k tomu i svůj aparát. Další věc, která se nám povedla, je fakt, že jsme nalezli způsob, jak bez drahé marketingové kampaně, na kterou naše strana nemá, jasně a zřetelně deklarovat náš základní politický cíl, který je uveden v názvu naší strany. Usilujeme o to, aby lidé, kterým není moravská identita naprosto ukradená, během sčítání lidu v roce 2021 uvedli jako svou národnost moravskou. Pokud tak houfně udělají, tak budu spokojen a celá naše strana také. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Dlouhodobě se nám nedaří mobilizovat naši voličskou základnu, což znamená především moravské patrioty a lidi, kterým není prosperita Moravy lhostejná. Máme za to, že jsme opomíjenou částí našeho státu, a s tímto stavem se nehodláme smířit. Jaké jsou vaše priority? Máme jednu zásadní. Ve své podstatě si chceme podřezat větev sami pod sebou. Jsme přesvědčeni o tom, že kraj a krajské uspořádání je zbytečně drahé a málo účinné. Toto tvrzení chceme pečlivě prověřit a v našem politickém programu s krajským uspořádáním vůbec nepočítáme. To v důsledku znamená, že chceme kraje zrušit.

Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020 Odpovídá lídr kandidátky Miroslav Koliba. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Za poslední čtyři roky se toho povedlo relativně hodně. Co cítíme nejvíce, tak se povedla dostavba Rudné ulice. Tam je klíčový tah pro Severomoravský kraj zejména pro Ostraváky i s napojením na Opavu. Stejně tak čekáme na dostavbu Hlučínského obchvatu. Nicméně to, co se hlavně povedlo, je Rudná ulice. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Nepovedla se spousta věcí. To, co jsme například cítili my, jako lékaři, byla velmi nekvalitní distribuce pomůcek pro lékaře v době covidové krize. My jsme se dozvěděli v neděli večer, že v pondělí ráno si máme vyzvednout pomůcky. Na jejich vydání jsme kolikrát čekali půlhodinu, hodinu, nebo i dvě v čase, kdy jsme měli sedět v ordinaci. Přitom mnohem jednoduší by bylo zajistit tu distribuci po jednotlivých lékařích. Jaké jsou vaše priority? Základní prioritou, se kterou kandiduje ANK 2020, je myšlenka docenta Koliby, kterou je „k lékaři bez papíru“. Předzvěst toho je eRecept, nicméně myšlenka je to taková, že člověk k lékaři přijde jenom s občankou, na které bude všechno důležité načtené. Druhou základní prioritou je sociální péče. Je mnoho pacientů, kteří volají nemocnicím, jako kdyby čekali na umístění. Druhý pacient čeká dole a lékař ho nemá kam umístit. Tam si myslíme, že to zdravotně-sociální pomezí je velmi důležité. Další prioritou je dostupnost zdravotní péče, a to taková, aby lidé nemuseli do nemocnice. Abychom jim byli schopni spolu s nemocnicemi poskytnout i denní péči tak, aby se nutnost hospitalizace co nejvíce oddálila, zejména právě v období aktuální covidové krize.

VOK - Volba pro kraj Odpovídá druhá na kandidátce Renáta Valerie Nešporek. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Bavili jsme se o tom v našem hnutí a shodli jsme se, že strašně málo. Co se povedlo konkrétně, tak rozhodně zdevastovat nemocnice. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? My v našem hnutí nemáme rádi kritiku a nestavíme naši taktiku na tom kritizovat jiné, ale naopak jsme pozitivní. Nicméně vidíme tady některá úzká místa, například by byla špatná ztráta lékařské fakulty v Ostravě. Dále úbytek obyvatelstva v našem kraji, špatná optimalizace nemocnic a určitě by se těch příkladů našlo více. Úplně nejhorší je komunikace kraje s dalšími subjekty, tam vidíme asi největší problém. Jaké jsou vaše priority? Moje osobní priority se naprosto shodují s prioritami našeho hnutí Volba pro kraj. Je to práce, zdraví, pohoda. První priorita se týká rozvoje podnikání a zaměstnanosti. Druhá priorita má zajistit lékařskou péči pro všechny a zlepšit životní prostředí, protože my všichni chceme, aby se nám v našem kraji pěkně žilo. Tou třetí prioritou je, že chceme našim občanům i sobě dopřát pestrý život, protože život není jenom o práci, ale také o zábavě a o volnočasových aktivitách a o relaxu.

Jednotní Odpovídá lídr kandidátky Tomáš Raždík. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Povedlo se začít a dokončit realizaci některých silničních obchvatů, jako je Krnov, Frýdek-Místek, Opava, prodloužená Rudná. Povedlo se zlepšit čistotu ovzduší v našem kraji díky takzvaným kotlíkovým dotacím. Povedlo se investovat více peněz do školství, probíhají opravy některých škol a je investováno více peněz na podporu učebních oborů. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Nepovedlo se více věcí. Stále zůstáváme jako jeden z krajů s nejnižší životní úrovní a s jednou z nejvyšších nezaměstnaností. Z kraje nám ubývá čtyři tisíce obyvatel ročně. Dále stále trpíme nedostatkem lékařů, díky čemuž musela být uzavřena část nemocnice v Orlové. Takže to všechno se určitě nepovedlo. Jaké jsou vaše priority? Náš kraj každopádně bojuje s nedostatkem pracovních míst, takže naší vizí je přesunout do našeho kraje co nejvíce úřadů státní správy. Například Český statistický úřad zaměstnává 1500 lidí, Český telekomunikační úřad 500 lidí. To jsou úřady, ze kterých poslední roky profitovala Praha a Středočeský kraj a my, kteří jsme až na konci žebříčku životní úrovně, bychom si zasloužili tyto úřady do našeho kraje. Za druhé naším krajem hýbe ukončení těžby v OKD. Naší vizí je prosazování co nejdelšího trvání těžby, nejlépe až do úplného vyčerpání uhlí. Měli bychom tak čas na nahrazení ztracených pracovních míst a udrželi bychom aspoň přijatelnou cenu uhlí. Jsou to jediné černouhelné doly, které máme, a je otázka, co se stane s cenou uhlí, až přestaneme těžit. Třetím bodem je určitě zamezení umístění americké vojenské základny na mošnovském letišti.

Moravská a Slezská pirátská strana Odpovídá lídr kandidátky Karel Světnička. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Povedlo se s podporou a s doporučením českých Pirátů založit Moravskou a Slezskou pirátskou stranu s tím, že nefungujeme tak jako čeští Piráti, ale po vzoru švédských Pirátů. To znamená, že podporujeme svobodu slova, svobodu a neomezování informací, což teď můžeme vidět třeba tady na Ostravsku, kdy všichni pracovali tady v šachtách jenom proto, aby byly peníze na zaplacení českých úředníků v Praze, kteří seděli doma. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Často je Ostravsko pomaličku bráno jako takový nedobrovolný odpad republiky. Viz třeba to, co jsem teď říkal s tím covidem, že všichni pracovali o sto šest a nikde nic nebylo. Na druhé straně co je tady hodně vážný problém, že se stále neřeší ukradené byty OKD. Čeští Piráti ve sněmovně sice něčeho dosáhli, ale nedotáhli to do konce. Když se ukradne kolo a je nalezeno, tak se majiteli vrátí. Ukradené byty se našly, ale nějak není zájem na tom to vracet. Tím, že jsem pracoval na NKÚ, tak vím, jakým způsobem se to dá lidem vrátit. Jaké jsou vaše priority? Jelikož to vše musíme dělat tady pro občany našeho kraje a ne pro cizince, tak je to stop migraci, stop zadlužování našeho státu v Evropské unii a zrušení článku 10a v ústavě, který dává přednost evropským předpisům před českými. Tudíž třeba i povinnost umisťovat tady k nám migranty.

ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty Odpovídá lídryně kandidátky Karin Szczyrbová. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Podle mého názoru, respektive podle ankety, kterou jsem si udělala v posledních dvaceti hodinách, lidé velice pozitivně hodnotí výstavbu obchvatů, zejména Krnova, Opavy a prodloužení Rudné. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Opět, co mohu říci na základě ankety, tak lidé velice negativně hodnotí zdravotnictví. Jde zejména o kauzu nemocnice v Orlové a také o fatální situaci, co se týče zubařství a dentální péče. Jaké jsou vaše priority? Našimi prioritami je zejména zabránění výstavby základny NATO, respektive americké základny v Mošnově. Druhou prioritou je kvalita života obyvatel v Moravskoslezském kraji, což velice úzce souvisí i s kvalitou životního prostředí. Hodláme se o zasadit o bezpečné, perspektivní a progresivní prostředí pro život všech věkových skupin. Třetí priorita je už celostátního významu. Ta je spojena s vytvořením soběstačné, sebevědomé, suverénní a nezávislé země.

Dělnická strana sociální spravedlnosti Odpovídá lídr kandidátky Ján Tomeš. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Když se něco povede, tak je třeba to pochválit a naopak. Podle ratingové agentury Moravskoslezský kraj hospodařil s dobrými výsledky, což je dobrý ukazatel jak pro české, tak pro zahraniční investory, kteří se tu tak nemusí bát o své investice. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Nepovedlo se udržet mladé lidi v kraji. Když vezmeme úbytek 2600 lidí za první čtvrtletí tohoto roku a spočítáme to v rámci celého roku, přicházíme o jednu celou vesnici ročně. Je otázka, jsou veškeré investice směřovány právě na lidi? Aby nám neodcházeli z kraje, jsou pro ně zajištěna dostatečná pracovní místa? To je taková věc, která je zásadní pro tento kraj. Pro tento kraj je pracovní situace a smogová situace těmi hlavními ukazateli, kde má nedostatky. Jaké jsou vaše priority? Točí se to pořád podle hlavního tématu a to je práce. Jestliže lidé budou mít práci zodpovědně ohodnocenou, tím pádem, bod číslo dvě, se kterým jdeme do voleb, je rodina. Jestliže mám dobrou práci, mám dobrý výdělek, tak mám na to, abych si mohl pořídit rodinu. Když mám rodinu, mám malé děti, to znamená, že vytvářím prosperující kraj. A tento celek je to, s čím jdeme do voleb.

Trikolóra hnutí občanů Odpovídá lídr kandidátky Petr Viktorýn. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Myslím si, že se za poslední čtyři roky v našem kraji povedly investice do technologií. Povedly se investice do sociálních služeb a některé další aktivity, které náš kraj navenek zviditelňují, například investice do kultury, festivalová turistika a tak dál. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Co se nám dlouhodobě nedaří, tak je zdravotnictví. Zdravotní péče stále není dostupná, podle našich zpráv stále chybí pro zhruba 90 až 120 tisíc občanů. Nemáme tady síť pohotovostí, některé sociální služby pokulhávají a hlavně životní prostředí. Jaké jsou vaše priority? Chtěli bychom napravit všechny nešvary, takže hlavně to životní prostředí. Myslíme si, že co tady řešíme, nějakého mloka skvrnitého, tak nikdo neřeší, co tady dýcháme, nějaké pyrobenzeny, které se odpařují z hald. Chtěli bychom zlepšit síť pohotovostních služeb ve zdravotnictví a dále bychom se chtěli věnovat sociální oblasti a důstojnému stáří.

