V první vlně pandemie byl sever Moravy líhní nákazy. Nyní se naopak stává premiantem

S OKD se pojí i druhé významné téma regionu, do značné míry nadčasovější, než je pandemie koronaviru, a sice útlum zdejší uhelné těžby, který ráz regionu formuje už od poloviny 19. století. Podle schváleného harmonogramu by v první vlně (už od Nového roku) měl útlum stihnout doly Staříč, Frenštát, Dukla a Lazy, k 1. březnu bude následovat Darkov a ČSA a zřejmě od konce roku 2022 doly ČSM.

„Je otázkou, jestli je načasování pro tuto dobu vhodné,“ konstatuje ekonom Slezské univerzity v Opavě Michal Tvrdoň s odkazem na možné hospodářské dopady koronavirové krize. OKD totiž ještě v současnosti zaměstnává 5600 lidí a zavírání dolů bude znamenat, že se v krátké době na pracovním trhu objeví výrazné množství nezaměstnaných, které trh navíc nemusí vstřebat, pokud covid-19 způsobí recesi.

„Problém to bude zejména pro region Karvinska. Už v tuto chvíli je problém, že se dlouhodobě potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, poslední údaje říkají, že je 8,2 procenta, což je víc než republikový průměr – a to se nebavíme o propouštění a útlumu dolů,“ doplňuje ekonom a upozorňuje i na tradiční potíž kraje. Na hornická místa (a těžbu) se totiž vážou další zpracovatelské profese, havíři navíc nemusí být snadno zaměstnatelní.

V dlouhodobé perspektivě ale útlum – jak soudí Tvrdoň – smysl dává. „Situace, kdy se síla přesouvá do zpracovatelského a terciálního sektoru, je věc, na které by region měl do budoucna stavět, říká a upozorňuje na to, že kraj má potenciál v turistice (dvoje hory) i v hospodářství (dvě sousední země), potřebuje ale zvýšit inovační potenciál firem.

Téma pro volební lídry

Proměna regionu po útlumu těžby bude i jednou z hlavních výzev nové krajské reprezentace, která vzejde z nadcházejících voleb a tématu se bude věnovat i předvolební debata ČT24.

Diskutující se do ní nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.