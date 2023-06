Sněmovna by mohla začít projednávat úsporný balíček v červenci, řekl Benda. Opozice avizuje dlouhé jednání

Předseda poslanců SPD Radim Fiala řekl, že SPD využije všechny zákonné prostředky, aby bránila projednání balíčku i důchodové novely. „Uděláme vše, aby nebyly projednány, nebo byly projednány co nejpozději. Můžeme působit na pětikoalici a vyvinout politický a společenský tlak. Upozornit na to, že je to špatně,“ uvedl.

Projednání novely o hazardních hrách

K balíčku je přiřazena také novela zákona o hazardních hrách, která mimo jiné zpřesňuje pravidla pro legální provozování on-line hazardních her. Benda odmítl, že by šlo o „protiústavní přílepek“, jak v pořadu řekla senátorka ODS Hana Kordová Marvanová.

„Je to naprostý nesmysl,“ zmínil a podotkl, že podporu její kandidatury do Senátu a do magistrátu považuje za svoji největší politickou chybu. Dodal, že přílepky stanovuje Ústavní soud a jedná se o věci, které vznikly až ve sněmovně mezi druhým a třetím čtením. „Určitě to není v době předkladu. Když se tady například domluvíme, že budeme předkládat poslanecký návrh a na poslední chvíli se rozhodneme, že to rozšíříme na trojnásobek, tak samozřejmě můžeme,“ uvedl s tím, že stejně tak vláda může nakonec z návrhu půlku věcí proškrtat a něco přidat, ale pořád se zachovává řádné projednání na půdě sněmovny.

Schillerová ale podotkla, že tento zákon do konsolidačního balíčku nepatří. „To asi paní senátorka měla na mysli,“ uvedla s tím, že nechápe, proč to vláda dává do tohoto souboru vládních úsporných opatření, kde navíc připomínkové řízení bylo pouhých pět dní. „Je to 82 stran s důvodovou zprávou a tam vám může leccos uniknout. Chtělo by to obrovskou diskuzi, zhodnocení té úpravy a využití věcí, které ukázala praxe,“ podotkla Schillerová s tím, že u balíčku se budou všichni soustředit spíše na daně a toto přiřazení je podle ní naprosto nevhodné.

Fiala souhlasil s Bendou, že v této situaci nejde o přílepek. „Přílepek je, když se otevře nějaký zákon ve sněmovně a poslanec tam vkládá pozměňovací návrh, který se týká úplně jiného zákona.“ Dodal však, že ale rovněž musí souhlasit se Schillerovou v tom, že je nevhodné, aby tato novela byla součástí balíčku. „Tyto věci by se měly projednávat separátně mimo balíček, protože to opravdu potřebuje velkou diskuzi,“ podotkl s tím, že SPD zatím neměla možnost se s celou novelou důkladně seznámit.