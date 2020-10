Nárůst nových případů covidu se v pondělí vrátil nad 10 tisíc

V Česku je nyní 162 785 lidí s prokázanou nákazou covid-19. Většina z nich má sice mírný průběh, ale rychle roste počet hospitalizovaných i zemřelých. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo zaznamenáno 268 370 lidí s koronavirem. Vyléčilo se jich zatím více než 103 tisíc. V nemocnici bylo podle posledních dostupných údajů z nedělního večera 5613 pacientů, z toho více než 800 ve vážném stavu. Za poslední dva týdny vzrostl počet hospitalizovaných zhruba o 3500.

V České republice dosud s koronavirem zemřelo 2365 lidí. Od středy do neděle byl počet úmrtí vždy vyšší než sto. Na pondělí zatím připadá 75 obětí. Tyto údaje se ale ještě zpětně upravují, je tak pravděpodobné, že i pondělní bilance bude nakonec vyšší.

Kabinet patrně požádá o prodloužení nouzového stavu

Vláda na na úterním mimořádném zasedání patrně požádá sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu, který v Česku platí kvůli epidemii koronaviru od 5. října zatím do 3. listopadu. Kabinet potřebuje delší nouzový stav, aby i nadále platila většina jeho plošných nařízení, která kvůli covidu-19 plošně omezují pohyb, shromažďování či podnikání.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí řekl, že ohledně prodloužení nouzového stavu nejsou mezi ministry rozpory. „Jsme v situaci, kdy potřebujeme nouzový stav, abychom mohli aplikovat opatření. Jeho zrušení by znamenalo zrušení všech těch opatření, nedovedu si představit, že by s tím ve vládě někdo nesouhlasil,“ řekl. Na jaře kvůli pandemii platil už od 12. března do 17. května

Sněmovna by projednávala žádost kabinetu pravděpodobně v pátek 30. října, sdělil její předseda Radek Vondráček (ANO). Nouzový stav smí vláda vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit sněmovna.

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění opatření

Vláda už v pondělí večer rozhodla o dalším zpřísnění restrikcí. Od středy začne platit v noci mezi 21:00 a 04:59 zákaz vycházení. Lidé budou v tu dobu moci jít jen do práce, na nutné ošetření či vyvenčit psa. Obchody musí zůstat od 20:00 do 05:00 zavřené, v neděli nebude otevřeno vůbec.

Omezují se farmářské trhy. Úřady i firmy by měly také nařídit práci z domova, pokud je to možné. Opatření by měla platit zatím do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Počítá se také s plošným testováním obyvatel domovů seniorů. Omezí se péče v nemocnicích i lázních.