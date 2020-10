Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince

Vládá řešila taky situaci ohledně návratů dětí do škol. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) řekl, že situace je nadále vážná a žáci prvního stupně základních škol se 2. listopadu do lavic nevrátí. „V pátek na základě dat řekneme, kdy se tak stane,“ uvedl Prymula.

Nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky aktuálně umožňuje vládě zavádět přísnější opatření včetně plošných zásahů do základních práv, pro která nestačí rozhodnutí ministra zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Kabinet je patrně prodlouží, ale neznamená to, že všechna budou jistě platit až do konce nouzového stavu. „Některá budou vypínána, jakmile dojde k poklesu,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Vláda bude reagovat na aktuální vývoj epidemie, dodal.

Nouzový stav teď platí v Česku od 5. října zatím do 3. listopadu. Kvůli aktuální epidemiologické situaci už v pondělí vláda rozhodla, že od středy začne platit zákaz nočního vycházení. Lidé budou muset zůstat doma mezi 21:00 a 04:59. Maloobchodní prodej vláda zakázala v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00 do 05:00. Omezení se nevztahuje na čerpací stanice nebo lékárny. Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by měla být přikázána práce z domu.