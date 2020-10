Plaga chce, aby vláda v úterý rozhodla, jak budou dál fungovat školy. Prymula to má vyhlásit večer

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) avizoval, že rozhodnutí ohledně dalšího fungování škol učiní vláda koncem týdne. Podle Plagy by ho ale měla učinit dříve. Chtěl by, aby rozhodnutí padlo již v úterý, kdy by se měl kabinet sejít kvůli návrhu na prodloužení nouzového stavu. Prymula by je potom oznámil po šesté večerní, kdy jeho úřad aktualizuje data o vývoji pandemie covidu-19.

I když do dne, kdy se podle původních plánů měly děti do škol vrátit, zbývá ještě týden, ministr školství míní, že není na co čekat. „Školy, rodiče i děti potřebují vědět, jak to bude,“ zdůraznil.

Na včerejší vládě jsem opakovaně vyzval @profesorPrymula, ať své epid. rozhodnutí o (ne)návratu 1. stupně ZŠ oznámí nejpozději v útery večer (po aktualizaci dat o vývoji epidemie k 18:00). Situace není dobrá, není na co čekat, školy, rodiče i děti potřebují vědět, jak to bude. — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 27, 2020

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních přešly 14. října na distanční výuku. V tomto týdnu mají školy prodloužené podzimní prázdniny. Vláda původně rozhodla o tom, že distanční vzdělávání skončí 2. listopadu. Ministři zprvu ujišťovali, že se potom za jakýchkoli okolností vrátí do škol přinejmenším žáci prvního stupně základních škol. Že by to mohlo být jinak, označil Plaga za hypotetickou situaci, při které by se musel vyhlásit tvrdý lockdown.