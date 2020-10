Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu, jedná o dalších opatřeních

Vláda se v pondělí stále zabývá možnými dalšími opatřeními proti šíření koronaviru. Následně v úterý na mimořádné schůzi projednají ministři návrh, aby požádali sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Letošní druhý nouzový stav zatím v Česku kvůli pandemii covidu-19 platí od 5. října do 3. listopadu. Kabinet ho může prodloužit jen po předchozím souhlasu poslanců.

Kabinet v pondělí také schválil další rozšíření daňových úlev pro podnikatele a firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru. Úřad promine zálohy splatné od 15. října do 15. prosince pro daň z příjmu fyzických osob i firem, zálohy na silniční daň splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a úroky z prodlení u daně z přidané hodnoty (DPH). Na Twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Na zasedání vláda také dle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) podpořila uzákonění povinnosti vybavit pobytová sociální zařízení požární signalizací. K poslanecké novele zákona o požární ochraně však kabinet podle podkladů pro schůzi navzdory předpokládanému souhlasnému stanovisku vznesl některé připomínky.

Antivirus vláda prodloužila, úpravy ošetřovného odmítla

Vláda dále prodloužila do konce roku vyplácení příspěvků na náhrady mezd z programu Antivirus firmám, které musely kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu omezit výrobu a služby. Na Twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podniky s omezenou produkcí mohou od státu získat zpátky 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Na těchto příspěvcích s označením B se za období od poloviny března do konce září podle údajů ministerstva práce zatím vyplatilo 12,5 miliardy korun.

Změny v ošetřovném z dílny lidovců, podle kterých by se vyplácelo po celou dobu uzavření školského zařízení nebo karantény na děti do 13 let, a to ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu, vláda na zasedání naopak odmítla. Sněmovna už schválila vládní předlohu o ošetřovném, která na pandemii covidu-19 reaguje.