V neděli přibylo 7301 nakažených, o polovinu více než před týdnem. Vláda projedná další zpřísnění opatření

Na rozdíl od pražské nemocnice ale tu brněnskou nestaví armáda. „Původně jsme plánovali – protože to byl městský projekt – že to bude pro brněnské občany. Nicméně na páteční schůzce jsme se dohodli, že to bude sloužit pro občany celého Jihomoravského kraje,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Dodala, že kdyby v jiných regionech nastaly kapacitní problémy a v Brně naopak volná lůžka zbývala, mohli by na výstavišti ulehnout i jiní pacienti. Plně připravena bude nemocnice na brněnském výstavišti k provozu po dvou týdnech.

Vaňková zdůraznila, že město je schopné zaplatit výstavbu nemocnice, která přijde na dva miliony korun, ale nikoli provoz. Očekává, že bude v režii provozovatele, kterým bude brněnská fakultní nemocnice, respektive zdravotních pojišťoven.

Vláda bude jednat o dalším zpřísnění pravidel

Počty nakažených, lidí v těžkém stavu i mrtvých rychle rostou i přes opatření, která v posledních týdnech vláda vyhlásila – v Česku jsou zavřené školy s výjimkou mateřských, restaurace a od minulého čtvrtka i většina obchodů a služeb s výjimkou prodejen potravin či drogerií. Navíc platí částečný zákaz volného pohybu, který ale má mnoho výjimek, lidé mohou chodit do práce, na nákup, ale také na vycházky do přírody a mohou jezdit na chaty, byť vláda stanovila, že se v takovém případě mohou sejít pouze dva lidé.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli avizoval, že vláda pravidla dále zpřísní. „Zatím to vypadá, že opatření, která vláda uvedla v platnost, nefungují. Mobilita lidí je stále vysoká, stále máme velký počet lidí, kteří opatření nechtějí dodržovat,“ řekl. Rozsah možných nových opatření Babiš neupřesnil, ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ale při zavádění předchozí vlny opatření řekl, že dalším krokem by mohlo být zrušení dosud platných výjimek ze zákazů prodeje a provozu služeb.

Ke zpřísnění vyzval i prezident České lékařské komory Milan Kubek. Potřeba je podle něj přísný lockdown, protože nemocnice začínají být přetížené. „Závažné regionální problémy budeme očekávat již tento týden. Kolegové ve Zlínském kraji, například v Uherském Hradišti, bojují z posledních sil,“ uvedl.