Lidé trochu rezignovali a jsou unavení, jak se rychle mění stanoviska a rozhodnutí politiků, říká Balík z KARIM

„Zhruba 50 procent lidí to dá bez příznaků, čtyřicet s mírnými příznaky a jen asi necelých pět procent se jich dostane do nemocnic, a to jsou rizikové skupiny. Zbylých 95 procent by mělo respektovat potřebu těch rizikových a dodržovat opatření. Vím, že z pohledu zdravých lidí jsou ta opatření šílená, ale měli by být ohleduplní a respektovat rizikové faktory v populaci,“ řekl Martin Balík.

V rizikových skupinách, u nichž je vysoká pravděpodobnost chronického průběhu nemoci, jsou podle něj například diabetici, obézní lidé nebo jedinci, kteří mají potíže s metabolismem nebo metabolický syndrom.

Balík v rozhovoru uvedl, že tito lidé by se mohli v případě nakažení dostat do vážných problémů, v Česku se jich přitom vyskytuje 600 až 700 tisíc. „Kdybychom dokázali uchránit tuto vysoce rizikovou skupinu a separovali ji od zbytku populace, zbytek lidí by se mohl volně promořovat. To ale bylo možné na jaře, nyní jsme se už dostali někam dál,“ podotkl Balík.

Lidé jsou trochu otrávení a unavení

Šéf intenzivní péče pražské KARIM v pořadu také řekl, že společnost je z těkavého rozhodování státníků „otrávená a unavená“. „Lidé trochu rezignovali a jsou unavení z toho, jak se ze dne na den rychle mění stanoviska a rozhodnutí politiků. Tahle země by mohla fungovat trochu konzistentněji a rozhodnutí by mohl dělat kvalifikovaný tým epidemiologů a kliniků,“ uvedl.

Balík si také myslí, že je potřeba navodit důvěru mezi politiky a veřejností. „Pokud každý z politiků říká pořád něco jiného a pohybuje se to z extrému do extrému, počítá se to jako selhání všech, a proto tu není důvěra,“ vysvětluje lékař.