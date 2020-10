Bez Antiviru by nezaměstnanost dosáhla 10 procent, tvrdí šéf Svazu obchodu Prouza

Prezident SOCR tvrdí, že v tuto chvíli je ohroženo až 200 tisíc pracovních míst. „My jsme si mapovali, kolik lidí dneska pracuje v cestovním ruchu, kolik v restauracích, podle toho je už dneska zhruba půlka restaurací zavřených (do konce nouzového stavu),“ uvedl. Pokud by se opatření rozvolňovala například až v polovině prosince, tak spousta majitelů hospod už podle Prouzy nebude mít sílu ani peníze na to, aby znovu otevřeli.

Podle Prouzy Havlíček opakovaně tvrdí, že o případném rozšíření se bude ještě jednat. „Kolegové dokončují materiál, který by popisoval, kdo jsou ty zasažené obory, aby to pokrylo všechny. Já si myslím, že tady nejde postupovat tak, že si někoho vytáhneme z klobouku,“ uvedl.

Důvěra v ekonomiku

Prouza si také posteskl, že ještě nikdy nebyla důvěra v ekonomiku tak nízká, jako je nyní. Podle něj je to mimo jiné proto, že krize je nepředvídatelná. „Je to dáno i velkou nedůvěrou ve vládu. To, jak si každý z ministrů říká něco jiného. To, že premiér opakovaně bagatelizoval počty umírajících a mrtvých. Toto byl pro řadu lidí obrovský šok,“ řekl Prouza.

Prezident SOCR si také myslí, že lidé na jaře víc respektovali nařízená pravidla, což naopak nyní údajně nedělají. Zmínil například, že lidé záměrně chodí do obchodů bez roušek, a po upozornění ze strany personálu bývají i agresivní. Podle něj je to důsledkem špatné komunikace vlády.

Co může Česko poškodit

Kabinet také utrácí za zbytečnosti, čímž nabourává důvěru finančních trhů a ohrožuje levné úvěry, kritizuje Prouza „Co důvěru trhu může rozbít, je, že se budou peníze projídat, že tady budou další předvolební dárečky, kupování hlasů za pět tisíc korun,“ upozornil.

Podle Prouzy se však musí investovat správně. „Tato vláda miluje beton a miluje dotace do zemědělství. To jsou dvě velká místa, kam peníze lije. Nevidím tady moc digitálních investic, nevidím tady téměř žádné ekologické investice. To je přitom věc, kterou by Česko hodně potřebovalo,“ dodal.