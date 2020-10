Stát proplatí mzdy i s odvody zavřeným firmám. Podnikatelé mohou žádat také o příspěvek na nájemné

„Okamžitě, to znamená již v závislosti na následujících hodinách a dnech, kdy budou provozovny uzavřeny, mohou kompenzovat všechny firmy sto procent svých osobních nákladů a nákladů na své zaměstnance, čili sto procent mzdy plus odvody,“ uvedl na tiskové konferenci Havlíček.

Z programu Antivirus se vyplácejí dva druhy příspěvků. Pro uzavřené provozy je příspěvek A. Vláda minulý týden rozhodla o tom, že stát proplatí celé mzdy i s odvody do padesáti tisíce korun. Tuto podporu bude zatím poskytovat do konce roku.

Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům, a společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva. Sněmovna by měla návrh schvalovat ve stavu legislativní nouze. Ministerstvo financí už dříve upozornilo, že stačí, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ohledně daní, a to i e-mailem.

Bonus se týká i těch segmentů, které jsou zasaženy nepřímo a jejich činnost je závislá na uzavřených provozech. „Jde o pět set korun na den a může být zaktivován ve velmi brzké době. Odpovídá to návrhu, který je nyní ve sněmovně,“ uvedl ministr.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také ve středu ráno otevřelo příjem žádostí o příspěvek na komerční nájem z programu Covid - nájemné. Nově mohou dotaci ve výši padesát procent na nájem za července, srpen a září získat i podnikatelé z odvětví, která budou muset provoz přerušit od čtvrtka.

Havlíček: Jde o okamžitou finanční podporu

„Fakticky tím dostávají jeden a půl měsíce plného nájemného, protože dostanou padesát procent. Toto mohou obdržet v následujících dnech,“ řekl Havlíček s tím, že se tak jedná o okamžitou finanční podporu. Podpora bude pro maloobchodníky a podnikatele ve službách. Netýká se to potravin, lékáren, drogerií, květinářství a dalších vybraných prodejen.

V programu Covid - nájemné mohou lidé dostat až deset milionů korun. Oproti jarní verzi programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu.

Vláda od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Zároveň od čtvrtka do konce nouzového stavu bude uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách.