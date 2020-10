Vláda od čtvrtka zavře některé obchody a služby. Nařídila také omezení pohybu

Kabinet další opatření představil ve středu na tiskové konferenci. Vláda od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Pohyb v přírodě a cesty na chalupy jsou možné, mohou se jich ale účastnit nejvýše dvě osoby. Výjimka platí pro příslušníky jedné domácnosti.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/U3CCPkdkam — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

Volný pohyb lidí byl omezen i v jarní vlně pandemie. Tehdy omezení trvalo od poloviny března do 24. dubna, lidé se mohli pohybovat pouze ve dvou a z domovů mohli vycházet jen kvůli cestě do zaměstnání, nezbytné cestě za rodinou nebo osobami blízkými, cestě k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb.

Na jaře byl součástí omezení volného pohybu osob i zákaz cest do zahraničí, protože v řadě evropských zemí byla tehdy situace horší než v Česku a vláda se obávala zavlékání nemoci do země. Nyní kabinet k podobnému kroku nepřistoupil. Počty nově nakažených v Česku v přepočtu na 100 tisíc obyvatel jsou nejvyšší v EU.

Pohyb na čerstvém vzduchu se doporučuje. pic.twitter.com/Bt24uomR3G — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

Maloobchod a služby budou od čtvrtka uzavřeny

Vláda dále rozhodla, že od čtvrtka od 06:00 do konce nouzového stavu bude uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Velkoobchodní prodej zůstane bez omezení.

Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a několik dalších provozoven, jež budou upřesněny v usnesení kabinetu.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/qdoPUslZAh — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

Kontakt lidí se státní správou vláda omezila na deset hodin týdně

Vláda také omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Na Twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Na tiskové konferenci upřesnil, že by se neměly tvořit fronty a lidé by se měli objednávat předem.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/mK9nHISe08 — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

„Všude tam, kde je to možné nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office,“ uvedl ministr. Upřednostnit je podle něj třeba písemný nebo telefonický kontakt, dokumenty předávat jen přes podatelnu.

Některé úřady už provoz omezily dříve, tvořily se ale velké fronty. Ministerstvo dopravy kvůli tomu prodloužilo platnost končících řidičských průkazů.

Babiš: Dosavadní opatření nefungují, nová brání kolapsu

Opatření proti covidu-19 z posledních týdnů zatím nefungují, odůvodnil nová pravidla premiér Andrej Babiš (ANO). Omluvil se občanům, podnikatelům či zaměstnancům, že jim kroky vlády zkomplikují život. Mají však zabránit přehlcení zdravotnického systému.

Babiš řekl, že životy občanů jsou na prvním místě. „Důvod, proč to děláme, je kapacita lůžek. I když máme jeden z nejrobustnějších zdravotnických systémů v Evropě, tak pokud bychom opatření neudělali, zdravotnický systém by zkolaboval kolem 7. až 11. listopadu,“ uvedl.

Prymula: Kapacita nemocnic je naplněna z 80 procent

V počtu hospitalizací je Česko podle ministra zdravotnictví na 80 procentech původní avizované kapacity nemocnic. Současnými opatřeními se zatím nepodařilo snížit reprodukční číslo, které je nyní 1,36. Další nově přijatá jako omezení většiny obchodů a služeb jsou proto nezbytná.

„Reprodukční číslo se nepodařilo stabilizovat na hodnotách, které by umožnily opatření nejen zmírnit, ale i ponechat na úrovni, která tady je. Při reprodukčním čísle 1,36 jsme bohužel na úrovni, která vede k vyčerpání kapacit, ať jsou ty kapacity jakékoliv,“ uvedl ministr. Reprodukční číslo v podstatě udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden nakažený pacient.

Ministr zdravotnictví už v úterý v Poslanecké sněmovně naznačil, že bude nutné brzy přijmout další restrikce, protože i za současných omezení je kontaktů mezi lidmi stále příliš mnoho. V Česku dál rekordně přibývá nakažených, hospitalizovaných, pacientů ve vážném stavu i obětí.

V úterý přibylo v Česku 11 984 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie. V zemi je nyní více než 113 tisíc nakažených. Většina z nich má mírný průběh nemoci. Hospitalizovaných ale přibývá, momentálně jich je více než 4000, z toho 634 ve vážném stavu.