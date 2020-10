V úterý přibylo v Česku 11 984 případů koronaviru. Vláda rozhodne o dalších opatřeních

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý v Poslanecké sněmovně naznačil, že bude nutné brzy přijmout další restrikce, protože i za současných omezení je kontaktů mezi lidmi stále příliš mnoho. V Česku dál rekordně přibývá nakažených, hospitalizovaných, pacientů ve vážném stavu i obětí. Největší nápor čeká zdravotnictví kolem 11. listopadu, zbývá málo času, uvedl Prymula.

Členové vlády podle informací České televize v úterý večer diskutovali o možném omezení pohybu lidí, služeb i otevírací doby obchodů. Úplné uzavření země, takzvaný lockdown, zatím údajně na stole není. Server Seznam Zprávy uvedl, že Prymula navrhne vládě uzavření obchodů nebo kadeřnictví. „Mělo by to být jako na jaře. Zavřené služby a obchody, vyjma potravin a drogerií. Když nic neuděláme, tak nám to ty špitály zničí,“ řekl serveru jeden z účastníků jednání.