Restaurace a bary budou od středy zavřené, začne platit i zákaz pití alkoholu na veřejnosti

Restaurace, bary a kluby budou muset být od této středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, úplně uzavřeny. Na Twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Teprve od pátku přitom musejí restaurace zavírat ve 20:00. U stolů mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, vedle toho musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. V jídelnách v obchodních centrech mohou být u stolu jen dva lidé.