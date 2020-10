Také první stupeň základních škol přejde od středy na dálkovou výuku. S jeho návratem do tříd se počítá 2. listopadu

Zástupci ředitelů a učitelů škol doufají, že v pondělí oznámený přechod na výuku na dálku bude platit od středy skutečně jen do 1. listopadu, jak oznámil premiér. Distanční vzdělávání mladších školáků je podle nich problematické a také u starších žáků je pomalejší než když se učí ve škole. Řadě základních škol navíc zatím chybí vybavení na dálkovou výuku, protože jim zatím nedošly objednané počítače. Vyplývá to z vyjádření zástupců školských spolků, které oslovila agentura ČTK.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého bude výuka na dálku problematická hlavně pro prvňáky a druháky, možná i některé třeťáky. Podle něj se mělo udělat vše pro to, aby tyto ročníky mohly zůstat ve školách, protože distanční vzdělávání v jejich případě nemůže fungovat bez asistence rodičů.„Pokud by to bylo opravdu jen na 14 dní, to si umím představit, ale pokud by to mělo trvat déle, tak to teda děj se vůle boží,“ řekl.

Podle Černého řada škol a učitelů zatím nemá vybavení na výuku na dálku. Školy podle něj třeba počítače a další potřebnou techniku začátkem září sice objednaly, ale řada jich zboží zatím nedostala. „Najednou to objednali všichni, takže to, co dřív trvalo do týdne, tak nyní trvá měsíc a déle,“ řekl. Učitele by podle něj navíc bylo potřeba ještě proškolit, což mnoho škol chtělo udělat, až budou mít k dispozici vlastní počítače. Výuka na dálku tak po zkušenosti z první vlny epidemie bude nyní podle Černého lepší než na jaře, ale nebude odpovídat představě o tom, jaká by měla být.

Na druhém stupni základních škol nyní funguje střídavá výuka - prezenční a distanční. Od středy tak druhý stupeň přejde kompletně na dálkovou výuku.

Změny na středních a vysokých školách

Výhradně na dálkovou výuku - s některými výjimkami - už přešly od pondělí všechny střední a vysoké školy. Na středních školách bude nově od středy zakázána i prezenční praktická výuka, jež se mohla dosud konat.

Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do deseti osob. Výjimku ze zákazu fyzické přítomnosti na vysoké škole budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách. Řekl to ministr školství Robert Plaga (ANO).

Od středy nebudou také smět být na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají jiné bydliště v České republice. Výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo studenti zmíněných oborů. Vláda také zakázala poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě.

Na základních uměleckých školách bude od středy znovu zrušena i individuální výuka „jeden na jednoho“.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák již v pondělí dopoledne řekl, že na jednání tripartity (zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů) převládal názor školy uzavřít.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ještě před jednání vlády uvedla, že je nutné s rozhodnutím o uzavření i prvního stupně základních škol zajistit také chod kritické infrastruktury (například zdravotnictví, sociálí služby, vodárenství, plynárenství, energetika, doprava, těžba uhlí, hasiči, policisté). Tedy to, aby nedošlo k odchodu rodičů z těchto zaměstnání do domácností, kde by hlídali své děti (do 10 let věku).

Například někteří ředitelé velkých nemocnic varovali, že by takto mohli přijít třeba až o třetinu vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří obsluhují specializované přístroje a není možné je nahradit narychlo zaškoleným personálem. Řešením mohou být podle nemocnic dětské skupiny či školy vyčleněné například pouze pro děti zdravotníků, hasičů či policistů.

Také Asociace ředitelů základních škol nesouhlasila s možným celostátním uzavřením prvních stupňů škol. Uvedla to ještě v době, kdy se takové první zprávy objevovaly, ale vláda ještě definitivně nerozhodla. Podle zástupců asociace by to mohlo ochromit celou společnost a mít vážné následky na vzdělání dětí.